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futebol

Clube do Japão adquire direitos de Edigar Junio junto ao Bahia

Atacante que estava emprestado pelo Esquadrão ao Yokohama Marinos foi comprado por outro clube nipônico, o V-Varen Nagasaki...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 14:40
Crédito: Divulgação
Desde o ano passado atuando no futebol japonês com a camisa do Yokohama Marinos, o atacante brasileiro Edigar Junio permanecerá no país, mas de casa nova. Em informação confirmada pelo Bahia, anterior dono de seus direitos, o V-Varen Nagasaki fez a aquisição do atacante de 29 anos de idade para reforçar seu plantel.
Em entrevista dada ao jornal 'Correio', o presidente Guilherme Bellintani afirmou que a ideia de Edigar era seguir no futebol asiático além de entender que, comercialmente, a transação foi feita dentro do valor de mercado imaginado.
Além disso, o dirigiente disse que não poderia dar maiores detalhes sobre números por compromisso comercial assumido:
- Pesou muito nessa transferência o grande desejo dele de não retornar ao Brasil e não podermos inscrever o atleta para o Campeonato Brasileiro até janeiro. (O valor foi) justo, compatível com o mercado, e ainda houve os dois empréstimos anteriores, sempre remunerados.
Desde que chegou ao futebol do Japão, ele fez 34 partidas com 14 gols assinalados e ficou marcado por fazer parte do grupo que levantou o título da elite local (J-League), algo que não era conquistado pelo clube há 15 anos.
Agora, irá para equipe que disputa a segunda divisão nacional, a J-League 2, que tem no elenco os brasileiros Daniel Freire (ex-Paraná e Sport), Caio César (ex-Avaí) e Luan, nome com forte ligação junto ao Atlético-MG onde ficou de 2013 até 2019.

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