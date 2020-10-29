Clube do Japão adquire direitos de Edigar Junio junto ao Bahia

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Desde o ano passado atuando no futebol japonês com a camisa do Yokohama Marinos, o atacante brasileiro Edigar Junio permanecerá no país, mas de casa nova. Em informação confirmada pelo Bahia, anterior dono de seus direitos, o V-Varen Nagasaki fez a aquisição do atacante de 29 anos de idade para reforçar seu plantel.

Em entrevista dada ao jornal 'Correio', o presidente Guilherme Bellintani afirmou que a ideia de Edigar era seguir no futebol asiático além de entender que, comercialmente, a transação foi feita dentro do valor de mercado imaginado.

Além disso, o dirigiente disse que não poderia dar maiores detalhes sobre números por compromisso comercial assumido:

- Pesou muito nessa transferência o grande desejo dele de não retornar ao Brasil e não podermos inscrever o atleta para o Campeonato Brasileiro até janeiro. (O valor foi) justo, compatível com o mercado, e ainda houve os dois empréstimos anteriores, sempre remunerados.

Desde que chegou ao futebol do Japão, ele fez 34 partidas com 14 gols assinalados e ficou marcado por fazer parte do grupo que levantou o título da elite local (J-League), algo que não era conquistado pelo clube há 15 anos.