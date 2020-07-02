Clube de Dubai procura Veiga, mas Palmeiras não se interessa no negócio

Em meio à pandemia do coronavírus, o Palmeiras recebeu uma consulta do exterior por Raphael Veiga, há cerca de 20 dias, e não se interessou em liberar o jogador. O Al Ahli, equipe dos Emirados Árabes Unidos, procurou o clube, com a intenção de levar o meia por empréstimo, mas o modelo da negociação foi reprovado pela diretoria.

A informação da procura do time de Dubai pelo camisa 23 foi dada, primeiramente, pelo Globo Esporte. Ao LANCE!, a assessoria de imprensa do meio-campista confirmou que Raphael Veiga soube através do Palmeiras do interesse do Al Ahli, mas o jogador declarou que "tenho contrato com o clube e estou bem aqui", por meio de nota enviada à redação.