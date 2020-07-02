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futebol

Clube de Dubai procura Veiga, mas Palmeiras não se interessa no negócio

O Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, fez uma consulta há cerca de 20 dias, indicando que gostaria de levar o meia por empréstimo, mas a diretoria reprovou o modelo proposto...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 21:54

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 21:54

Crédito: Raphael Veiga despertou interesse do Al Ahli, dos Emirados Árabes, mas segue no Palmeiras (Agência Palmeiras
Em meio à pandemia do coronavírus, o Palmeiras recebeu uma consulta do exterior por Raphael Veiga, há cerca de 20 dias, e não se interessou em liberar o jogador. O Al Ahli, equipe dos Emirados Árabes Unidos, procurou o clube, com a intenção de levar o meia por empréstimo, mas o modelo da negociação foi reprovado pela diretoria.
A informação da procura do time de Dubai pelo camisa 23 foi dada, primeiramente, pelo Globo Esporte. Ao LANCE!, a assessoria de imprensa do meio-campista confirmou que Raphael Veiga soube através do Palmeiras do interesse do Al Ahli, mas o jogador declarou que "tenho contrato com o clube e estou bem aqui", por meio de nota enviada à redação.

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