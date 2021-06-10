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futebol

Clube de Beckham tem interesse em contratar Messi para o futuro

Inter Miami tem projeto para craque argentino atuar nos Estados Unidos antes dele voltar ao Barcelona para atuar na direção. Messi já afirmou que gostaria de atuar na MLS...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 09:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 09:42
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Um dos clubes mais novos do cenário norte-americano, e também gerido pelo inglês David Beckham, o Inter Miami tem interesse na contratação de Lionel Messi. Além do interesse, a equipe estadunidense garante que tem conversas iniciadas com o argentino e que está "otimista" em um acordo.
+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja os jogos e a tabela da competição!A informação foi dada pelo jornal "Miami Herald", que garante que o plano do Barcelona é oferecer a Messi um contrato de dez anos. Em fim de vínculo com a equipe blaugrana, a intenção do clube é que o camisa 10 atue por mais duas temporadas e se mude para os Estados Unidos, servindo como embaixador.
Durante sua estadia em terras norte-americanas, a partir de junho de 2023, Messi poderia jogar por mais um ou dois anos antes de voltar ao Barcelona com algum cargo na direção catalã. Sócio de Beckham no Inter Miami, Jorge Mas confirmou a intenção de ter o craque argentino.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
- David Beckham e eu temos trabalhado muito, temos aspirações de trazer os melhores jogadores e Leo Messi é um jogador de gerações, possivelmente o melhor jogador de todos os tempos. Estou otimista de que Messi jogará com a camisa do Inter Miami porque acredito que ele irá completar o legado do maior jogador da nossa geração e cumprir as ambições dos proprietários do Inter Miami de construir um time de classe mundial - disse Mas.
As palavras de Jorge Mas vão ao encontro do que Messi disse em dezembro de 2020, em entrevista ao canal espanhol "La Sexta". Na oportunidade, o astro afirmou que gostaria de atuar um dia nos Estados Unidos.
+ Bélgica, França, Inglaterra ou Portugal: qual seleção é a favorita ao título da Eurocopa? Vote!
- Sempre tive o desejo de poder curtir e viver a experiência de morar nos Estados Unidos, de viver o que é essa liga, o que é a vida lá. Eu gostaria, mais tarde. Se vai acontecer ou não, não sei - disse Messi.

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