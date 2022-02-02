Clube da Premier League quer tirar atacante Darwin Nuñez do Benfica

Sensação do Benfica na temporada, o atacante Darwin Nuñez já começa a despertar interesse de outros clubes europeus. Mais novo rico da Inglaterra, o Newcastle já monitora a situação do atacante. Segundo o jornal 'Mirror', o uruguaio é o principal alvo da equipe para a próxima janela de transferências.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França

Ainda segundo o veículo, o Newcastle irá apresentar um novo diretor de futebol, e este teria Darwin Nuñez como prioridade no mercado. Na última janela de transferências, o clube inglês já anunciou a contratação do meia brasileiro Bruno Guimarães, do atacante Chris Wood e dos defensores Kieran Trippier e Dan Burn.

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Revelado pelo Peñarol, Darwin Nuñez se destacou na equipe uruguaia e foi contratado pelo Almería, em 2019. O jogador de 22 anos brilhou com a camisa do time espanhol e foi comprado pelo Benfica. Nesta temporada pelos Águias, o centroavante uruguaio marcou 20 gols em 25 partidas.