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futebol

Clube da Premier League quer tirar atacante Darwin Nuñez do Benfica

Apesar da temporada ruim do clube português, centroavante uruguaio vive bom momento...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 18:28
Sensação do Benfica na temporada, o atacante Darwin Nuñez já começa a despertar interesse de outros clubes europeus. Mais novo rico da Inglaterra, o Newcastle já monitora a situação do atacante. Segundo o jornal 'Mirror', o uruguaio é o principal alvo da equipe para a próxima janela de transferências.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França
Ainda segundo o veículo, o Newcastle irá apresentar um novo diretor de futebol, e este teria Darwin Nuñez como prioridade no mercado. Na última janela de transferências, o clube inglês já anunciou a contratação do meia brasileiro Bruno Guimarães, do atacante Chris Wood e dos defensores Kieran Trippier e Dan Burn.
+ Chelsea está interessado na contratação de Dembélé
Revelado pelo Peñarol, Darwin Nuñez se destacou na equipe uruguaia e foi contratado pelo Almería, em 2019. O jogador de 22 anos brilhou com a camisa do time espanhol e foi comprado pelo Benfica. Nesta temporada pelos Águias, o centroavante uruguaio marcou 20 gols em 25 partidas.
Crédito: DarwinNuñezmarcou20golsem25partidasnestatemporada(Foto:Divulgação/Benfica

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