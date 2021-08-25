Clube chinês se despede de Roger Guedes e atacante fica mais perto do Corinthians

Mais um capítulo da novela "Roger Guedes no Corinthians" foi concluído na noite desta terça-feira. Isso porque o Shandong Luneng (atual Shandong Taishan) se despediu do jogador em seus canais oficiais e deixou o caminho ainda mais livre para o Timão assinar o contrato. Anúncio deve ser em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Na última segunda-feira, o estafe do atleta já havia conseguido a liberação junto ao clube chinês, mas a oficialização ainda não havia sido divulgada, algo que aconteceu nas últimas horas, quando o Shandong utilizou a rede social Weibo, a mais popular no país, para dar adeus ao atacante brasileiro.
Confira a mensagem do Shandong para Roger Guedes:
"Adeus, Guedes. Em julho de 2018, você veio para a China com seu talento e veio para Shandong. Em três anos, você disputou 53 jogos com a camisa laranja, contribuiu com 27 gols e 9 assistências e conquistou a FA Cup 2020 com o time. Mas no final do encontro, agora temos que nos despedir, obrigado pelo seu árduo trabalho e dedicação pela equipe e pela torcida em campo, e sinceramente desejo a vocês tudo de melhor em sua vida futura".