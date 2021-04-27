Clube chinês libera e Palmeiras Feminino fecha com zagueira da Seleção Brasileira

O Palmeiras Feminino fechou a contratação da zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira. Ela chega por meio de um empréstimo até o dia 30 de junho, inicialmente. A negociação aconteceu pelo fato de a jogadora não poder voltar ao Changchun Dazhong, da China, devido à pandemia da Covid-19 e, portanto, irá atuar pelo Verdão para manter ritmo de jogo. >> Ariel Holan deixa o Santos: veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão

Conforme havia noticiado o NOSSO PALESTRA/LANCE! na última semana, Rafaelle já tinha tudo apalavrado com o Palmeiras Feminino, mas, de última hora, seu clube chinês recuou e não liberou o empréstimo para que a zagueira atuasse provisoriamente no Brasil. Agora, contudo, a autorização veio e a atleta já pode integrar o elenco das Palestrinas. Em seu Twitter, Rafaelle já anunciou que “começou a arrumar as malas”. A defensora estava, até então, treinando no Bahia, clube que subiu para o Campeonato Brasileiro A1 no final do ano passado. Ela é um dos destaques atuais da Seleção Brasileira na “Era Pia”. Somente em 2021, já foi convocada para o torneio She Believes, onde jogou ao lado da Tainara, do Palmeiras, e também para os amistosos disputados até o momento.