Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clube chinês libera e Palmeiras Feminino fecha com zagueira da Seleção Brasileira
futebol

Clube chinês libera e Palmeiras Feminino fecha com zagueira da Seleção Brasileira

Após vetar que Rafaelle Souza atuasse no Brasil provisoriamente, o Changchun Dazhong agora autorizou o empréstimo e a atleta irá se juntar ao elenco das Palestrinas
...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 09:00
Crédito: Sam Robles/CBF
O Palmeiras Feminino fechou a contratação da zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira. Ela chega por meio de um empréstimo até o dia 30 de junho, inicialmente. A negociação aconteceu pelo fato de a jogadora não poder voltar ao Changchun Dazhong, da China, devido à pandemia da Covid-19 e, portanto, irá atuar pelo Verdão para manter ritmo de jogo. >> Ariel Holan deixa o Santos: veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão
Conforme havia noticiado o NOSSO PALESTRA/LANCE! na última semana, Rafaelle já tinha tudo apalavrado com o Palmeiras Feminino, mas, de última hora, seu clube chinês recuou e não liberou o empréstimo para que a zagueira atuasse provisoriamente no Brasil. Agora, contudo, a autorização veio e a atleta já pode integrar o elenco das Palestrinas. Em seu Twitter, Rafaelle já anunciou que “começou a arrumar as malas”. A defensora estava, até então, treinando no Bahia, clube que subiu para o Campeonato Brasileiro A1 no final do ano passado. Ela é um dos destaques atuais da Seleção Brasileira na “Era Pia”. Somente em 2021, já foi convocada para o torneio She Believes, onde jogou ao lado da Tainara, do Palmeiras, e também para os amistosos disputados até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES vira alvo de processo por suspeita de usar sistema da PRF para monitorar prefeito
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados