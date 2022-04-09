Clima de decisão! Relembre as vezes que City e Liverpool disputaram o título da Premier League

Quem acompanha a Premier League sabe quais são os times mais fortes da competição nos últimos anos. Manchester City e Liverpool têm quase sempre sido os líderes das últimas edições da liga, revezando o 1° e o 2° lugar na tabela. Enquanto os azuis de Manchester se consolidaram entre os mais fortes do cenário inglês no início da última década, o Liverpool entrou na briga de uma maneira mais constante a partir do momento em que encontrou sua regularidade com Jurgen Klopp, em 2017.Nas últimas três temporadas, City e Liverpool disputaram o troféu em duas ocasiões, com um título para cada lado, mas em toda a história do futebol inglês foram apenas quatro vezes que essa disputa aconteceu.

Os Reds venceram o título da liga naquele ano com 57 pontos e o City foi o vice-campeão com 56, após 42 rodadas. O Liverpool foi campeão com uma rodada de antecedência e perdeu o último jogo. Naquele mesmo ano a equipe comandada por Bob Paisley também venceria a Champions League.2014: A REVANCHE DO CITYGuardiola e Klopp ainda não comandavam Manchester City e Liverpool, mas a disputa pelo título foi intensa até o fim. Os Reds eram comandados por Brendan Rodgers e tinham Luís Suárez como grande nome da equipe, que buscava encerrar o jejum de 24 anos sem conquistar o título inglês.

Nas mesmas duas rodadas, o Manchester City venceu seus jogos contra o Crystal Palace e o Everton. Assim, os Citizens chegavam na última rodada na liderança com dois pontos de vantagem e só precisavam vencer para confirmar o título. Em um Etihad Stadium lotado, o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini recebia o West Ham enquanto o Liverpool enfrentava o Newcastle. Os Reds venceram por 2 a 1, mas o City também bateu o West Ham por 2 a 0 e saiu campeão inglês. Os Citizens fecharam a campanha com 86 pontos e o Liverpool com 84.

GUARDIOLA VS KLOPP: O PRIMEIRO EMBATEPor fim, os dois técnicos que personificaram as duas equipes nos últimos anos disputaram o título pela primeira vez. O Liverpool de Klopp e o City de Guardiola se encontravam já em seus auges e o duelo foi intenso até a última rodada.

O City liderava com 95 pontos e o Liverpool vinha logo atrás com 94. Na última rodada, o time de Guardiola jogou fora de casa contra o Brighton, enquanto os comandados de Klopp recebiam o Wolverhampton. Os Citizens chegaram a começar perdendo, mas viraram e golearam por 4 a 1. O Liverpool venceu seu jogo contra o Wolves, mas a equipe de Manchester manteve a margem e conquistou o título.

ACABANDO COM O JEJUM NO AUGEO Liverpool completava 30 anos sem ser campeão inglês, mas chegava embalado pelo título da Champions na temporada anterior. O time de Jurgen Klopp se encontrava em sua melhor versão e nada seria capaz de parar os Reds.