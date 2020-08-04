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Claudio Winck vê possibilidade de dobradinha com Pikachu no Vasco: 'Temos um entrosamento bom'

Laterais-direito têm a versatilidade como característica e, quem sabe, podem até jogar juntos. Cayo Tenório é outro que briga por posição no time de Ramon Menezes...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 07:30

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A lateral direita passa longe de ser uma preocupação do Vasco atual. Isso porque embora ela não tenha os jogadores mais queridos pela torcida, também não é uma prioridade da diretoria no mercado. No elenco, Yago Pikachu é o titular, Cayo Tenório busca espaço e Claudio Winck participou dos dois primeiros jogos de Ramon Menezes como técnico efetivado. E vê espaço para todos, além de uma eventual dobradinha.- O Pikachu é um cara que eu gosto muito, para mim é um excelente jogador. Sempre que estou jogando com ele eu gosto bastante. Temos um entrosamento bom. O Tenório é um menino da base, está chegando bem, treinando bem - afirmou, durante o "De casa com o LANCE!" desta segunda-feira. E completou:
- Mas vão ter tantos jogos agora, em função dessa pandemia, que eu acho que vai ter oportunidade para todo mundo. Quem estiver melhor e agarrar a oportunidade, vai jogar. E, para falar bem a verdade, dá para nós dois jogarmos juntos. Um na lateral e um na frente. Dá para fazer uma boa dupla - avaliou Claudio Winck.
Reincorporado ao grupo no final da gestão de Abel Braga no Cruz-Maltino, Winck faz a análise ao LANCE! quando questionado sobre as características de cada jogador que busca vaga à direita da linha de defesa. Na prática, Vinícius é o atual titular do lado direito do ataque atualmente.
Os dois laterais-direitos mais experientes têm como uma característica a versatilidade. Na mesma live, Winck já havia explanado sobre as funções que exerceu ao longo da carreira.
- No Sport, por exemplo, eu joguei de extremo (ponta) bastante. No Inter, eu joguei também. Estou à disposição do Ramon. Esses dias eu treinei de zagueiro também, acho que o Castan estava fora de alguns treinos. Eu fico à vontade. O importante é estar jogando - almeja Claudio Winck.

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