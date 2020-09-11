futebol

Cláudio Winck encaminha saída do Vasco para jogar pelo Marítimo-POR

Lateral-direito de 26 anos deve viajar neste sábado a Portugal para realizar exames médicos e assinar com o clube da Ilha da Madeira que disputa a Primeira Liga...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:56

LanceNet

Crédito: Rafael Ribeiro/ Vasco
O lateral-direito Cláudio Winck está próximo de deixar o Vasco da Gama. O lateral-direito de 26 anos viaja neste sábado a Portugal para realizar exames médicos e acertar com o Marítimo, clube da Ilha da Madeira, que disputa a primeira divisão portuguesa por três temporadas. Se aprovado nos testes, rescinde com o clube carioca e assina novo compromisso. O atual contrato de Winck com o Cruz-Maltino tem vencimento em dezembro, quando ele poderia sair sem custos. No Vasco desde 2019, ele teve poucas chances com os ex-treinadores Alberto Valentim e Vanderlei Luxemburgo na temporada passada. No início do ano, chegou a ser informado que não fazia parte dos planos da comissão técnica de Abel Braga e ficou treinando separado do elenco, mas após um acordo sobre salário atrasados foi reincorporado ao grupo, em março.
Na retomada do futebol após pausa imposta pela pandemia participou de quatro jogos com Ramon e foi titular em duas oportunidades, contra Ceará e Grêmio pelo Brasileiro.
O desejo do jogador de voltar a atuar na Europa pesou mais do que os vínculos afetivos e familiares com o Cruz-Maltino. Ele é sobrinho de Luis Carlos Winck, campão brasileiro em 1989 pelo clube carioca. Em 2015, Cláudio teve passagem pelo Verona, da Itália.
Confirmada a saída, Ramon Menezes fica com Yago Pikachu e Cayo Tenório como nomes para a posição. Na última semana, o lateral-direito da base Nathan também acertou a transferência para o Boavista, de Portugal.

