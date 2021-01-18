Claudinho vibra com triunfo na Arena Castelão

O domingo é de alegria para o torcedor do Bragantino. Na Arena Castelão, o Massa Bruta venceu o Ceará por 2 a 1 e se consolidou de vez na zona de classificação da Sul-Americana.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o atacante Claudinho, que marcou os dois gols, vibrou com o resultado longe de casa.
'Muito importante essa vitória fora de casa. Um adversário direito. Estamos buscando a classificação na Sul-Americana. Vitória importante. Mas agora é focar e pensar no próximo jogo', afirmou ao Premiere.Com o triunfo, o Bragantino chega aos 38 pontos no Brasileirão e fica na 12ª posição.