Claudinho marcou 50% dos gols do Bragantino em janeiro

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Conhecido pelo estilo ofensivo, o Red Bull Bragantino é uma das equipes mais agradáveis de assistir no futebol brasileiro. Com jogadores rápidos, o Massa Bruta costuma envolver seus adversários e dificilmente sai de campo sem marcar gols.

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Neste mês de janeiro, em três partidas disputadas, o Bragantino anotou oito gols, desempenho que afastou de vez o time da briga contra a queda e colocou o time de Barbieri na zona de classificação da Sul-Americana.

O principal destaque é o meia-atacante Claudinho, que foi o responsável por 50% dos gols do time neste início de 2021. Além dos gols marcados contra o Ceará na vitória por 2 a 1, ele também deixou a sua marca contra o São Paulo e Atlético-MG.

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