Claudinho fala em 'superação' após classificação do Bragantino

A semana termina de maneira tranquila para o Bragantino. Diante do Mirassol, o Massa Bruta até levou um susto com o adversário, mas conseguiu sair de campo com a classificação para a Segunda Fase da Copa do Brasil.
Apesar do favoritismo antes de a bola rolar, o Braga chegou a ficar atrás do marcador, mas conseguiu a reação e evitou uma surpresa desagradável.
O meia Claudinho, que não teve uma participação brilhante como de costume, falou em ‘superação’ pelo resultado.
‘Vitória na superação. Saímos na frente, Mirassol conseguiu virar. Escutamos o que o Maurício falou e conseguimos a virada no segundo tempo. Equipe está de parabéns’, afirmou ao SporTV.
Bolso Cheio
Com a vaga na próxima fase, o Bragantino embolsa mais de R$ 2 milhões no caixa pelo triunfo.