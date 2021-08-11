Classificado para as quartas de final, Fluminense perde para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca sub-20

Na penúltima rodada da Taça Rio sub-20, o Fluminense perdeu para o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta quarta-feira, no CT do Nova Iguaçu. O Tricolor, que já está classificado para as quartas de final da competição, caiu para a terceira posição na tabela com o resultado. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Justen recebeu cartão vermelho de primeira e desfalcou a equipe no restante da partida. Dez minutos depois, o árbitro deu um pênalti para o Nova Iguaçu. Na cobrança, João Pedro marcou o único gol da partida. Depois do intervalo, o meia tricolor Edinho sofreu a segunda expulsão dos Moleques de Xerém. Riquelme, do Nova Iguaçu, também foi expulso. Com a derrota, o time segue com 21 pontos.