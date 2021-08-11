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Classificado para as quartas de final, Fluminense perde para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca sub-20

Moleques de Xerém sofreram duas expulsões e não conseguiram virar o jogo fora de casa; Na próxima quarta, Fluminense enfrenta o Bangu no CT Vale das Laranjeiras...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 15:56
Crédito: Mailson Santana/FFC
Na penúltima rodada da Taça Rio sub-20, o Fluminense perdeu para o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta quarta-feira, no CT do Nova Iguaçu. O Tricolor, que já está classificado para as quartas de final da competição, caiu para a terceira posição na tabela com o resultado. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Justen recebeu cartão vermelho de primeira e desfalcou a equipe no restante da partida. Dez minutos depois, o árbitro deu um pênalti para o Nova Iguaçu. Na cobrança, João Pedro marcou o único gol da partida. Depois do intervalo, o meia tricolor Edinho sofreu a segunda expulsão dos Moleques de Xerém. Riquelme, do Nova Iguaçu, também foi expulso. Com a derrota, o time segue com 21 pontos.
> Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a finalAté agora, o Tricolor acumula seis vitórias, três empates e uma derrota. Na décima primeira rodada, o Fluminense enfrenta o Bangu, na quarta (18), às 15h, no CT Vale das Laranjeiras.

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