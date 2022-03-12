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Classificado no Carioca, Abel Braga aposta em Fluminense com reservas e atletas do sub-23 contra o Boavista

De olho na Libertadores, técnico do Fluminense deve preservar jogadores que vem se destacando; Jhonny, Marcos Pedro, Yago e outros jogadores do sub-23 serão relacionados...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 06:00

Publicado em 12 de Março de 2022 às 06:00

Já classificado para a semifinal e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense irá enfrentar o último adversário da etapa inicial do Carioca. No Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o Boavista recebe o Fluminense, às 16h. Para o duelo, Abel Braga deve escalar um time misto, com jogadores que não estavam atuando com frequência e promessas do sub-23, incluindo destaques da Copinha. A informação foi divulgada pelo 'ge'.Entre os jogadores que já atuam no profissional, Caio Paulista e Matheus Martins provavelmente irão ser titulares no lugar de Jhon Arias e Cano. A ideia é preservar os atletas que vem se destacando para serem acionados na Libertadores. Além deles, Gabriel Teixeira também pode ser utilizado à frente. Nathan, um dos reforços para 2022 que menos teve minutos em campo, é outro nome que deve constar na escalação.
Do lado de Xerém, alguns jogadores do sub-23 já publicaram o 'match day' nas redes sociais, espécie de divulgação que os atletas fazem das partidas que disputam. O meia Edinho, os atacantes Cauã e Marcelinho estão entre os nomes que constam na relação. Destaques da Copinha, como os laterais Jhonny e Marcos Pedro, e o atacante Yago, também devem participar do jogo.Na pré-temporada, presidente do Fluminense disse que Abel Braga planejava utilizar os jogadores do sub-23 como uma extensão da equipe principal. A categoria foi criada para fazer a transição de atletas da base para o profissional, e alguns Moleques de Xerém já treinam com o elenco há algum tempo, a exemplo do meia Wallace.
- Ele [Abel Braga] quer trabalhar com o elenco mais enxuto para usar o sub-23. Temos a possibilidade de alguém sair por venda, o que não aconteceu com o Nino. No meio do ano sempre mexe a janela. Temos Xerém para nos fornecer jogadores - disse Mário Bittencourt.
> Veja e simule a tabela do CariocaQuase todos os jogadores da base que Abel deve utilizar têm idade limite para a sub-20 e já atuam na categoria sub-23, mas ajudaram a conquistar o Carioca sub-20 na última temporada. Johnny, Marcos Pedro e Yago, em particular, chamaram a atenção da torcida ao assinarem sete assistências juntos na Copinha. Cauã, que chegou como reforço no ano passado, e Marcelinho, contratado em 2022, veio do Serra Macaense, onde marcou sete gols em 2021.
Crédito: JhonnyeYagodevemparticipardodueloentreFluminenseeBoavista(MailsonSantana/FluminenseFC

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