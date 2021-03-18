Classificação na Copa do Brasil rende mais de R$ 1 milhão ao Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Além do mérito esportivo, a classificação do Corinthians à segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), ao bater o Salgueiro por 3 a 0, no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, no sertão pernambucano, rendeu ao Timão R$ 1,15 milhão.

>> Confira a tabela da Copa do Brasil 2021O valor era previsto para classificados na primeira fase do torneio que façam parte dos 15 melhores times ranqueados na CBF - na última lista divulgada pela Confederação, no início de março, o time de Parque São Jorge apareceu na sétima colocação.

Como o Timão terminou a última edição do Campeonato Brasileiro no 12º lugar, não conseguiu se livrar das duas primeiras partidas da Copa do Brasil, iniciando a sua trajetória juntamente aos times brasileiros que jogam a Copa Libertadores; a Chapecoense, atual campeã da Série B; o Brasiliense, campeão da Copa Verde; e o Ceará, que venceu a Copa do Nordeste.

Por sua vez, o fato de começar o torneio desde o início dá ao Corinthians a possibilidade de faturar até R$ 2,5 milhões a mais que as equipes que entrarão no decorrer da competição, já que a classificação à terceira fase renderá ao clube R$ 1,35 milhão.

Ainda sem data definida, o Timão já tem adversário na próxima rodada da Copa do Brasil, o Retrô, que assim como o Salgueiro, eliminado pelos paulistas na primeira fase, é de Pernambuco. O confronto será único, na Neo Química Arena, e o empate levará a decisão para os pênaltis, diferentemente do confronto diante do Carcará, onde o Corinthians tinha a vantagem do empate.

Caso seja campeão, a equipe do Parque São Jorge pode acumular R$ 73,65 milhões.

Confira a premiação possível para equipes do Grupo I da CBF até o fim da Copa do Brasil:

Primeira fase: R$ 1,15 milhão - Corinthians já conquistouSegunda fase: R$ 1,35 milhãoTerceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesCampeão: R$ 56 milhões