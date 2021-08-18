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futebol

Classificação do Palmeiras na Libertadores faz SBT ganhar da Globo na audiência

Emissora de Silvio Santos foi a única a passar o Choque-Rei na TV aberta
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Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 10:30
Crédito: Staff Images/Conmebol
O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 na noite desta terça-feira (17), no Allianz Parque, na partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América e garantiu vaga às semifinais da competição continental. A boa atuação da equipe do técnico Abel Ferreira, rendeu bons números para a transmissão do SBT em audiência.A única emissora a exibir o Choque-Rei na TV aberta, a empresa de Silvio Santos venceu, às 23h06, após o terceiro gol do Verdão contra o rival, atingiu o pico de 18,2 pontos contra 17,9 pontos no programa ‘The Masked Singer Brasil’, apresentando por Ivete Sangalo. O pico total do SBT na transmissão foi de 19 pontos. O SBT ficou dez minutos na frente da rival.
A FOX Sports, emissora de TV por assinatura do Grupo Disney, bateu em 8,5 na TV fechada no primeiro tempo. A cada ponto, representa 214 mil espectadores nas 15 principais capitais do Brasil.
Após a classificação no clássico, o Palmeiras aguardar o vencedor de Atlético-MG e River Plate, que decidem a vaga para a próxima fase nesta quarta-feira (18), em Minas Gerais. O clube brasileiro tem vantagem por vencer na Argentina por 1 a 0.

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