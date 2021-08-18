Classificação do Palmeiras na Libertadores faz SBT ganhar da Globo na audiência

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 na noite desta terça-feira (17), no Allianz Parque, na partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América e garantiu vaga às semifinais da competição continental. A boa atuação da equipe do técnico Abel Ferreira, rendeu bons números para a transmissão do SBT em audiência.A única emissora a exibir o Choque-Rei na TV aberta, a empresa de Silvio Santos venceu, às 23h06, após o terceiro gol do Verdão contra o rival, atingiu o pico de 18,2 pontos contra 17,9 pontos no programa ‘The Masked Singer Brasil’, apresentando por Ivete Sangalo. O pico total do SBT na transmissão foi de 19 pontos. O SBT ficou dez minutos na frente da rival.