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Classificação do Benfica à Champions rende R$ 231 milhões e pode ajudar em interesse por David Luiz

Clube português garante premiação por chegar à fase de grupos e última semana da janela de transferências pode reservas algumas surpresas...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 19:32

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:32

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Objetivo foi alcançado: o Benfica está classificado para a fase de grupos da Champions League. Após empatar o com PSV Eindhoven fora de casa nesta terça-feira, pelos playoffs do torneio, os portugueses garantiram vaga entre as 32 principais equipes da Europa. Tal classificação pode ajudar nos planos para contratações.
+ Veja a tabela e os jogos dos playoffs da Champions LeagueDe acordo com a imprensa portuguesa, a vaga na fase de grupos garantiu aos Encarnados cerca de 37,2 milhões de euros (R$ 231 milhões), que são divididos em uma parte fixa pela vaga e outra pelo ranking da Uefa. Além disso, a equipe poderá receber outra parte por conta dos direitos televisivos.
Na última semana, o jornal "A Bola", de Portugal, afirmou que o técnico Jorge Jesus, que comandou o Flamengo, mas atualmente treina o Benfica, pediu à direção do clube a contratação do zagueiro. Com um alto salário, o dinheiro garantido nesta terça-feira pode ser um facilitador.
Na última segunda-feira, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice-presidente rubro-negro, afirmou que "não tinha nada" com o zagueiro e que "não queria iludir a torcida".
- Não tem absolutamente nada oficial, nada perto. (O David Luiz) é um jogador de Seleção Brasileira. O jogador estava em Angra dos Reis há três meses, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. É muito perto aqui do Rio, e se deu esse pedido (da torcida). Mas não tem nada. Se falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na nossa lista e tem que ser assim. Mas não temos o que falar do David Luiz, não teve nenhuma proximidade, nenhuma questão relacionada à proposta, não tem nada disso - disse o dirigente, que completou:
- O que tem é que o Bruno (Spindel) conhece o mercado e eu conheço o mercado, então a gente sabe "ah, esse jogador vai pedir mais ou menos isso; isso é bom; isso é ruim...". Então a gente sabe muito bem quanto custa o David Luiz. Mas não tem nada perto, eu não vou enganar a torcida.
Enquanto o Flamengo nega, a torcida se anima com a possibilidade do defensor ser contratado pelo clube. Nas redes sociais, a hashtag #DavidLuizNoFlamengo vem ganhando força e ficando entre os assuntos mais comentados. A uma semana do encerramento da janela, o cenário está aberto.

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