futebol

Classificação aberta! A situação do Flamengo na chave da Libertadores

Com duas rodadas a serem disputadas, Independiente Del Valle, Flamengo e Junior Barranquilla disputam as duas vagas para as oitavas de final no Grupo A da Copa...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 11:30

Crédito: AFP
Com duas rodadas pela frente, o Grupo A está em aberto. Independiente Del Valle (EQU) e Flamengo e - ambos com nove pontos, e o Junior Barranquila (COL), com seis, disputam as vagas para as oitavas de final da Libertadores. O lanterna Barcelona de Guayaquil, zerado, não tem chances de classificação.
Abaixo, as chances da chave e os resultados que levam o Rubro-Negro, atual campeão da América, à próxima fase. A tabela completa você confere aqui.Na próxima rodada, no dia 30 de setembro, o Flamengo recebe o Del Valle no Maracanã. O duelo valerá a liderança do Grupo A, mas é provável que ainda não garanta vaga ao vencedor. Isso porque o Junior Barranquilla enfrenta o Barcelona (EQU), já eliminado, na Colômbia, e pode alcançar os nove pontos.
Se vencer o Del Valle, o Flamengo chega a 12 pontos e, na última rodada, só precisará de um empate diante do time colombiano novamente no Maracanã.
Para não depender de outros resultados e garantir a primeira colocação da chave, o Rubro-Negro precisa de duas vitórias. Chegando, assim, aos 15 pontos, o que daria ao Flamengo uma ​das melhores campanhas da fase de grupos.​CLASSIFICAÇÃO PODE SER NO SALDO DE GOLS
Entre as possibilidades, há uma combinação de resultados que pode levar a definição dos classificados no saldo de gols. Caso Flamengo e Junior Barranquilla vençam na quinta rodada, e, na rodada final da chave, as equipes da Colômbia e do Equador consigam os triunfos, os três times (Flamengo, Independiente Del Valle e Junior Barranquilla) terminarão a fase com 12 pontos.
Após quatro rodadas, o líder Del Valle tem um saldo de gols de 8, enquanto Fla e Junior Barranquilla estão com zero - ambos marcaram e sofreram sete gols.AS RODADAS DECISIVAS
30/9/2020 - 5ª rodada
Junior Barranquilla x Barcelona (EQU)Flamengo x Independiente Del Valle
21/10 - 6ª rodada
Independiente Del Valle x Barcelona (EQU)Flamengo x Junior Barranquilla

