Clássicos no Italiano, Francês e Carioca, final da Libertadores feminina e mais! Saiba onde assistir aos jogos de domingo

O domingo (21) será movimentado com vários jogos na Europa. A Roma joga contra o Napoli no Italiano, enquanto o Milan visita a Fiorentina. Em La Liga, o Barcelona de Messi enfrenta a Real Sociedad. Ainda, o Manchester United mede forças contra o Leicester por uma vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra.
No Brasil, Vasco e Botafogo se encaram no Campeonato Carioca, e o América-MG recebe o Cruzeiro em Minas Gerais. Ainda, o Internacional entra em campo contra o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Às 19h45, a Band transmitirá a final da Libertadores feminina, entre Ferroviária e América de Cali.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h30 - Hellas Verona x AtalantaCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e ESTÁDIO TNT SPORTS
9h - Celtic x RangersCampeonato EscocêsOnde assistir: ESPN Brasil
9h30 - Hoffenheim x Mainz 05Campeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
9h30 - Club Brugge x Royal AntwerpCampeonato BelgaOnde assistir: Fox Sports
10h - Getafe x ElcheCampeonato PortugêsOnde assistir: Star Hits 1
10h30 - AZ x PSVCampeonato HolandêsOnde assistir: ESPN Brasil
10h30- Chelsea x Sheffield UnitedCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
11h - Juventus x BeneventoCampeonato ItalianoOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
11h - Udinese x LazioCampeonato ItalianoOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
11h30 - Hertha Berlim x Bayer LeverkusenCampeonato AlemãoOnde assistir: Band e One Football App
12h - West Ham x ArsenalCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
12h15 - Valência x GranadaCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports
12h15 - Villareal x CadizCampeonato EspanholOnde assistir: Star Hits 1
13h - Besiktas x FenerbahçeCampeonato TurcoOnde assistir: DAZN
14h - Fiorentina x MilanCampeonato ItalianoOnde assistir: Band e ESTÁDIO TNT SPORTS
14h- Leicester x Manchester UnitedCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
14h30 - Atlético de Madrid x AlavésCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
16h - América-MG x CruzeiroCampeonato MineiroOnde assistir: Globo (MG), Sportv e Premiere
16h - Náutico x Vera CruzCampeonato PernambucanoOnde assistir: Globo (PE), Sportv 2 e Premiere
16h - Criciúma x FigueirenseCampeonato CatarinenseOnde assistir: Globo (SC)
16h30 - Aston Villa x TottenhamCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
1645h - Roma x NapoliCampeonato ItalianoOnde assistir: BandSports e ESTÁDIO TNT SPORTS
17h - Real Sociedad x BarcelonaCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Lyon x PSGCampeonato FrancêsOnde assistir: One Football App
17h - Braga x BenficaCampeonato PortuguêsOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Corinthians x Universidad ChileLibertadores Feminina - Disputa terceiro lugarOnde assistir: Conmebol TV
18h - Vasco x BotafogoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Carioca, cariocao.vasco.com.br e botafogotv.com.br
19h45 - Ferroviária x América de CaliCampeonato PortuguêsOnde assistir: Band, Bandsports e Conmebol TV
21h - Novo Hamburgo x InternacionalCampeonato GaúchoOnde assistir: Premiere
21h - Boca Juniors x TalleresCopa da Liga ArgentinaOnde assistir: ESPN Brasil