  • Clássicos na Premier League e Bundesliga, reta final do Brasileirão... saiba onde assistir aos jogos do sábado
Clássicos na Premier League e Bundesliga, reta final do Brasileirão... saiba onde assistir aos jogos do sábado

Além do encontro entre Liverpool e Everton, a bola rola no final de semana em partidas do Campeonato Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e do Brasileirão...
LanceNet

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Laurence Griffiths / POOL / AFP
O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Alemanha, o Schalke 04 encara o Borussia Dortmund às 11h30. Na Inglaterra, o Liverpool recebe o rival Everton, às 14h30. A Lazio joga contra a Sampdoria no Italiano e o Real Madrid visita o Valladolid pelo Espanhol.
Pela reta final do Campeonato Brasileiro, dois jogos acontecem no sábado (13): Coritiba x Ceará jogam às 18h30, enquanto Fortaleza x Bahia entram em campo às 21h, pela 37ª rodada do Brasileirão.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
9h30 - Southampton x ChelseaPremier LeagueOnde assistir: Fox Sports
11h - Lazio x SampdoriaSerie A TimOnde assistir: Estádio TNT Sports
11h30 - Eintracht Franfurt x Bayern de MuniqueBundesligaOnde assistir: One Fooball App
11h30 - Schalke 04 x Borussia DortmundBundesligaOnde assistir: One Football App
12h15 - Atlético de Madrid x LevanteLa LigaOnde assistir: Fox Sports
13h - Nantes x Olympique de MarselhaLigue 1Onde assistir: One Football
14h30 - Liverpool x EvertonPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
14h30 - Fiorentina x Spezia Serie A TimOnde assistir: Band e Estádio TNT Sports
14h30 - Valencia x Celta de VigoLa LigaOnde assistir: Fox Sports
16h45 - Sassuolo x BolognaSerie A TimOnde assistir: Bandsports e Estádio TNT Sports
17h - Real Valladolid x Real MadridLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
18h30 - Coritiba x CearáCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
21h - Fortaleza x BahiaCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere

