Clássicos na Copinha tem histórico de confusões; relembre

A Copa São Paulo de Futebol Junior coleciona momentos de confusão entre torcedores, principalmente entre São Paulo, Palmeiras e Corinthians. A última aconteceu na semifinal entre São Paulo x Palmeiras, quando um torcedor invadiu o campo com uma faca na Arena Barueri. Abaixo, o LANCE! relembra alguns episódios violentos em jogos dos rivais na competição. São Paulo x Corinthians - Semifinal Copinha 1992 Os rivais se enfrentaram no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Na ocasião, Rodrigo Gasperi, um torcedor do Timão, de 13 anos, morreu após ser atingido por uma bomba de fabricação caseira.

Na época, a polícia chegou a prender um suspeito, conhecido como "Gordo do ABC", membro de uma torcida do São Paulo. Sem provas, entretanto, ele acabou solto pela polícia, que não conseguiu encontrar depois um culpado pela morte de Gasperi.

Rodrigo, inclusive, foi a primeira vítima fatal de que se tem notícia em consequência de conflitos dentro de um estádio no Brasil. Sua morte provocou algumas mudanças nos estádios. Entre elas, a proibição de uso de bandeiras com mastros em São Paulo. São Paulo x Palmeiras - Supercopa de Futebol Junior 1995O dia 20 de agosto de 1995 ficou marcado para sempre na história do Pacaembu. Naquele dia, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela final da Supercopa de Futebol Júnior, torneio que reunia os campeões e vices da Copinha.

O confronto entre os rivais foi decidido na chamada 'morte súbita', quando Rogério marcou o gol que deu o título ao Alviverde. A torcida do Palmeiras invadiu o gramado para comemorar e começou a provocar os são-paulinos, que quebraram o alambrado e adentraram ao gramado.

O Pacaembu, naquela época, estava em reformas. Sendo assim, paus e pedras utilizados nas obras, serviram de instrumentos para a briga. Foram cerca de 102 feridos e um morto: Marcio Gasparin da Silva, de 16 anos. Torcedor do São Paulo, ele foi atingido diversas vezes na cabeça e não resistiu.

São Paulo x Palmeiras - Semifinal Copinha 2022Mesmo com torcida única e cobrança de ingresso, o clássico entre São Paulo e Palmeiras pela semifinal da Copa São Paulo de juniores, na noite deste sábado (22), na Arena Barueri, apresentou um triste episódio no final. Com a vitória por 1 a 0 do Verdão quase que consolidada, dois torcedores tricolores invadiram o gramado. Um deles estava armado com um punhal.

O incidente ocorreu por volta dos 50 minutos de jogo. Sem nenhum tipo de proteção, os dois torcedores tentaram agredir os jogadores palmeirenses, arremessaram a arma branca em direção aos atletas e acabaram contidos pelos próprios atletas do Tricolor.

O jogo ficou paralisado por seis minutos e depois foi reiniciado. Durante esse momento, os seguranças do Palmeiras tentaram entrar no gramado, mas foram contidos por fiscais da Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras venceu por 1 a 0 e se classificou para a final da competição.