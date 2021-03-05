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futebol

Clássico terá técnicos estrangeiros pela primeira vez desde 54

Ariel Holan fará sua estreia no comando do Peixe nesse sábado contra o São Paulo, que tem como técnico o também argentino Hernán Crespo. Duelo será no Morumbi...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 19:19
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Mais de 66 anos depois, Santos e São Paulo voltam a se enfrentar sob o comando de técnicos estrangeiros. Ariel Holan e Hernán Crespo são os treinadores dos dois gigantes paulistas atualmente e dois comandantes gringos no clássico é algo que aconteceu pela última vez em 1954.Em partida válida pelo Torneio Rio-São Paulo, o Santos do técnico italiano Giuseppe Ottina enfrentou o rival, que era comandado pelo argentino Alejandro Galán, conhecido como Jim Lopes. O jogo terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1.Ottina foi o treinador que antecedeu Lula na Era de Ouro da história do clube. Depois dele, o Santos só voltou a ter um técnico estrangeiro no final da década de 70, com o argentino Ramos Delgado, ídolo como jogador, que foi técnico entre 1977 e 1978.Na década de 70, o clássico com técnicos estrangeiros não aconteceu por pouco. O argentino José Poy, que foi goleiro do São Paulo, comandou o time entre 1972 e 1976.
Depois de Ramos Delgado, o Peixe só voltaria a apostar em técnico estrangeiro em 2019, com Jorge Sampaoli, e depois em 2020, com o português Jesualdo Ferreira. Nesse período, o São Paulo não teve técnicos estrangeiros. O clube do Morumbi havia apostado entre 2015 e 2018 no colombiano Juan Carlos Osorio, o argentino Edgardo Bauza e o uruguaio Diego Aguirre.
O São Paulo de Crespo recebe o Santos de Holan neste sábado, às 19h, no Morumbi. O clássico é válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

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