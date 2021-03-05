Clássico terá técnicos estrangeiros pela primeira vez desde 54

Mais de 66 anos depois, Santos e São Paulo voltam a se enfrentar sob o comando de técnicos estrangeiros. Ariel Holan e Hernán Crespo são os treinadores dos dois gigantes paulistas atualmente e dois comandantes gringos no clássico é algo que aconteceu pela última vez em 1954.Em partida válida pelo Torneio Rio-São Paulo, o Santos do técnico italiano Giuseppe Ottina enfrentou o rival, que era comandado pelo argentino Alejandro Galán, conhecido como Jim Lopes. O jogo terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1.Ottina foi o treinador que antecedeu Lula na Era de Ouro da história do clube. Depois dele, o Santos só voltou a ter um técnico estrangeiro no final da década de 70, com o argentino Ramos Delgado, ídolo como jogador, que foi técnico entre 1977 e 1978.Na década de 70, o clássico com técnicos estrangeiros não aconteceu por pouco. O argentino José Poy, que foi goleiro do São Paulo, comandou o time entre 1972 e 1976.