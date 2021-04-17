Clássico no Carioca e Inglaterra, decisão da Copa do Rei e mais... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Espanha, o Barcelona decide a Copa do Rei contra o Athletic de Bilbao, às 16h. Além disso, Manchester City e Chelsea se enfrentam na semifinal da FA Cup, e o Bayern de Munique mede forças com o Wolfsburg, pela Bundesliga.
No Brasil, o Bahia joga por uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste contra o CRB, e o Fortaleza encara o CSA no torneio regional. No mesmo horário, às 16h, Fluminense e Botafogo fazem o clássico da rodada do carioca. Mais tarde, a Portuguesa-RJ encara o poderoso ataque do Flamengo, também pelo estadual.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h30 - Newcastle x West HamPremier LeagueOnde assistir: DAZN
8h30 - Stoke City x Preston North EndSegunda divisão Campeonato InglêsOnde assistir: ESPN
11h - Sampdoria x Hellas VeronaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
11h - Crotone x UdineseSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
10h30 - Wolfsburg x Bayern de MuniqueBundesligaOnde assistir: One Football App
11h - Borussia Monchengladbach x Eintracht FrankfurtBundesligaOnde assistir: One Football App
12h - Sassuolo x FiorentinaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
13h - Krasnodar x ZenitCampeonato RussoOnde assistir: BandSports
13h30 - Chelsea x Manchester CityFA CupOnde assistir: DAZN
13h30 - Bayer Leverkusen x KolnBundesligaOnde assistir: One Football App
14h - Benfica x Gil VicenteCampeonato PortugêsOnde assistir: ESPN Brasil
15h - Al-Nassr x Al-SaddAFC Champions LeagueOnde assistir: Watch ESPN
15h45 - Cagliari x ParmaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
17h - Bahia x CRBCopa do NordesteOnde assistir: SBT (NE), TikTok, Twitch e PPV Copa do Nordeste
17h - Fortaleza x CSACopa do NordesteOnde assistir: SBT (CE), FoxSports e PPV Copa do Nordeste
17h - Fluminense x BotafogoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Carioca e TVs dos clubes
16h - Athletico-PR x Operário-PRCampeonato ParanaenseOnde assistir: SBR (PR)
16h - Atlético Gloriense x ConfiançaCampeonato SergipanoOnde assistir: RecordTV (SE)
16h15 - Newcastle x Sheffield UnitedPremier LeagueOnde assistir: ESPN 2
16h30 - Athletic Bilbao x BarcelonaCopa do Rei (Final)Onde assistir: ESPN
16h30 - Orlando City x Atlanta UnitedMLSOnde assistir: DAZN
17h30 - América-MG x CoimbraCampeonato MineiroOnde assistir: Sportv
19h - Los Angeles FC x Austin FCMLSOnde assistir: DAZN
20h - Red Bull Bragantino x MirassolCampeonato PaulistaOnde assistir: DAZN
16h - Portuguesa-RJ x FlamengoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Carioca e TVs dos clubes
21h - Boca Juniors x Atlético TucumanCampeonato ArgentinoOnde assistir: ESPN Brasil
21h30 - Nashville SC x FC CincinnatiMLSOnde assistir: DAZN