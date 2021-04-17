  Clássico no Carioca e Inglaterra, decisão da Copa do Rei e mais... saiba onde assistir aos jogos do sábado
Clássico no Carioca e Inglaterra, decisão da Copa do Rei e mais... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O torcedor vai poder acompanhar Bayern de Munique, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Botafogo, Fluminense, Flamengo, além da volta da MLS e a Champions Asiática...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

17 abr 2021 às 02:00
Crédito: Quem vencer de Blues ou Cityzens encara Southampton ou Leicester na final da FA Cup (ANDY RAIN / POOL / AFP
O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Espanha, o Barcelona decide a Copa do Rei contra o Athletic de Bilbao, às 16h. Além disso, Manchester City e Chelsea se enfrentam na semifinal da FA Cup, e o Bayern de Munique mede forças com o Wolfsburg, pela Bundesliga.
CBF divulga potes do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; veja a divisão
No Brasil, o Bahia joga por uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste contra o CRB, e o Fortaleza encara o CSA no torneio regional. No mesmo horário, às 16h, Fluminense e Botafogo fazem o clássico da rodada do carioca. Mais tarde, a Portuguesa-RJ encara o poderoso ataque do Flamengo, também pelo estadual.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO CARIOCAConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h30 - Newcastle x West HamPremier LeagueOnde assistir: DAZN
8h30 - Stoke City x Preston North EndSegunda divisão Campeonato InglêsOnde assistir: ESPN
11h - Sampdoria x Hellas VeronaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
11h - Crotone x UdineseSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
10h30 - Wolfsburg x Bayern de MuniqueBundesligaOnde assistir: One Football App
11h - Borussia Monchengladbach x Eintracht FrankfurtBundesligaOnde assistir: One Football App
12h - Sassuolo x FiorentinaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
13h - Krasnodar x ZenitCampeonato RussoOnde assistir: BandSports
13h30 - Chelsea x Manchester CityFA CupOnde assistir: DAZN
13h30 - Bayer Leverkusen x KolnBundesligaOnde assistir: One Football App
14h - Benfica x Gil VicenteCampeonato PortugêsOnde assistir: ESPN Brasil
15h - Al-Nassr x Al-SaddAFC Champions LeagueOnde assistir: Watch ESPN
15h45 - Cagliari x ParmaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
17h - Bahia x CRBCopa do NordesteOnde assistir: SBT (NE), TikTok, Twitch e PPV Copa do Nordeste
17h - Fortaleza x CSACopa do NordesteOnde assistir: SBT (CE), FoxSports e PPV Copa do Nordeste
17h - Fluminense x BotafogoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Carioca e TVs dos clubes
16h - Athletico-PR x Operário-PRCampeonato ParanaenseOnde assistir: SBR (PR)
16h - Atlético Gloriense x ConfiançaCampeonato SergipanoOnde assistir: RecordTV (SE)
16h15 - Newcastle x Sheffield UnitedPremier LeagueOnde assistir: ESPN 2
16h30 - Athletic Bilbao x BarcelonaCopa do Rei (Final)Onde assistir: ESPN
16h30 - Orlando City x Atlanta UnitedMLSOnde assistir: DAZN
17h30 - América-MG x CoimbraCampeonato MineiroOnde assistir: Sportv
19h - Los Angeles FC x Austin FCMLSOnde assistir: DAZN
20h - Red Bull Bragantino x MirassolCampeonato PaulistaOnde assistir: DAZN
16h - Portuguesa-RJ x FlamengoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Carioca e TVs dos clubes
21h - Boca Juniors x Atlético TucumanCampeonato ArgentinoOnde assistir: ESPN Brasil
21h30 - Nashville SC x FC CincinnatiMLSOnde assistir: DAZN

Recomendado para você

Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

