Clássico entre Vingadoras e Cabulosas fica empatado e Cruzeiro se aproxina da final do Mineiro

As duas equipes buscaram muito o gol, mas faltou precisão e melhor aproveitamento das chances criadas, impedindo o placar sair do zero. Vice-líder da competição, o Cruzeiro somou nove pontos no Estadual, com duas vitórias e três empates. As Cabulosas precisam de mais um empate para confirmar a passagem à decisão e encarar o Galo Feminino em novo confronto. O Atlético-MG é o primeiro colocado com 11 pontos e já está garantido na final. A única equipe que pode tirar a Raposa da decisão é o América-MG, que está em terceiro com três pontos e um jogo a menos no torneio. O Ipatinga somou apenas um ponto e está eliminado.