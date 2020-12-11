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Clássico entre Vingadoras e Cabulosas fica empatado e Cruzeiro se aproxina da final do Mineiro

O duelo, pela quinta rodada do Estadual terminou 0 a 0. O alvinegro já está garantido na grande final feminina de 2020...
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Publicado em 

11 dez 2020 às 20:29

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 20:29

Crédito: O duelo foi muito disputado, mas terminou mais vez empatado-(Igor Sales/Cruzeiro
O segundo clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro Feminino 2020 terminou empatado novamente. O duelo foi disputado na tarde desta sexta-feira, 11 de dezembro, pela quinta rodada do Estadual, na Vila Olímpica, em Belo Horizonte.
As duas equipes buscaram muito o gol, mas faltou precisão e melhor aproveitamento das chances criadas, impedindo o placar sair do zero. Vice-líder da competição, o Cruzeiro somou nove pontos no Estadual, com duas vitórias e três empates. As Cabulosas precisam de mais um empate para confirmar a passagem à decisão e encarar o Galo Feminino em novo confronto. O Atlético-MG é o primeiro colocado com 11 pontos e já está garantido na final. A única equipe que pode tirar a Raposa da decisão é o América-MG, que está em terceiro com três pontos e um jogo a menos no torneio. O Ipatinga somou apenas um ponto e está eliminado.
As duas equipes de melhor campanha disputam a final em jogo único, no dia 19/12, com o líder como mandante.
Agora o elenco comandado pelo técnico Marcelo Frigerio vai se preparar para o próximo e último compromisso da fase classificatória, que será diante do Ipatinga, na quarta-feira, às 15h, na Toca 1. As meninas do Galo Feminino terão outro clássico, desta vez diante do América-MG, na quarta-feira, 16 de dezembro, às 16h, no Sesc Venda Nova. FICHA TÉCNICA:ATLÉTICO-MG 0 x 0 CRUZEIROMotivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2020Data: 11/12/2020 (Sexta)Local: Vila Olímpica – BHÁrbitro: Fernando Roberto do CarmoAtlético-MG: Amanda, Lorrany, Flávia Gil, Carol, Ilana, Nathália, Bruna, Pissaia, Guedes, Joyce e Lorena.Técnico Hoffmann Túlio Cruzeiro: Menezes, Janaína, Pires, Thamirys, Eskerdinha (Carol), Mariana Santos, Thalita, Vanessinha, Duda, Micaelly e Miriã (Kim).Técnico Marcelo Frigério

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