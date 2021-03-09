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futebol

Clássico entre Galo e Raposa tem data modificada pela FMF

Além do maior jogo de Minas, a federação fez outras alterações na tabela da primeira fase do Campeonato Mineiro...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 17:21
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A Federação Mineira de Futebol (FMF) fez alterações na tabela do Campeonato Mineiro 2021, incluindo a mudança de data do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro. A partida, pela 9ª rodada, estava marcada para o dia 4 de abril, domingo, no Mineirão, às 16h, foi remanejada para sábado, 3, às 19h.
Pelo segundo ano seguido, o duelo entre Raposa e Galo pode ser único, já que o Cruzeiro joga a Série B, enquanto o alvinegro está na Série A do Brasileirão. Novos encontros podem acontecer caso ambos se cruzem na fase de mata-mata do Estadual, ou ainda em duelos na Copa do Brasil. Em 2020 o jogo disputado no Mineirão, teve vitória atleticana por 2 a 1, no dia 6 de março. Mais alterações
Além do clássico, outros jogos da primeira fase do estadual também sofreram mudanças de data ou horários. Confira a tabela atualizada dos duelos cruzeirense e alvinegros: Cruzeiro x Tombense – 6ª rodada – 24/3, às 17h, no Mineirão Boa Esporte x Cruzeiro – 7ª rodada – 27/3, às 16h30, no Melão
Coimbra x Cruzeiro – 8ª rodada – 30/3, às 21h30, no Independência
Pouso Alegre x Cruzeiro – 10ª rodada – 11/4, às 11h, no Manduzão Caldense x Atlético-MG – 6ª rodada – 24/3, às 21h30, no Ronaldão
Atlético-MG x Pouso Alegre – 8ª rodada – 31/3, às 21h30, no Mineirão

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