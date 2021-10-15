Clássico entre Fluminense e Flamengo pode contar com a presença das duas torcidas; confira

A Confederação Brasileira de futebol (CBF) pretende liberar a presença dos torcedores dos times visitantes a partir da próxima rodada. Por meio de uma nota, o Fluminense reafirmou que tem um acordo com o Flamengo para dividirem igualmente o número de ingressos no Maracanã. Com isso, o Fla-Flu do próximo dia 23, às 19h, poderá contar com torcedores de ambas as equipes. O confronto será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá o Fluminense como mandante. Antes disso, o Tricolor terá pela frente um duelo contra o Athletico-PR, neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada. O Flamengo, por sua vez, mede forças com o Cuiabá, no mesmo dia, às 20h30, no Maracanã.
Vale destacar que este será o primeiro clássico entre as equipes com a presença da torcida desde o início da pandemia global de Covid-19. Ambas se enfrentaram nas decisões do Campeonato Carioca 2020 e 2021, porém sem o grande público.
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Com isso, o último Fla-Flu com a presença da torcida foi realizado no dia 12 de fevereiro de 2020, pela semifinal da Taça Guanabara. O rubro-negro venceu por 3 a 2 com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís, enquanto Luccas Claro e Evanilson descontaram para o Tricolor.
No primeiro turno do Brasileirão, o clássico foi realizada no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena. O Fluminense derrotou o Flamengo, pela 6ª rodada, por 1 a 0 com gol do volante André. Na época, o Rubro Negro era dirigido pelo técnico Rogério Ceni, enquanto Roger Machado estava à frente do Tricolor.
Confira a nota oficial do Fluminense:
"O Fluminense esclarece que tem um acordo com o Flamengo desde o início da parceria no Maracanã. Por ele, os dois clubes dividem igualmente o número de ingressos colocados à venda no seu clássico.
Esta semana, em razão das mudanças que vêm ocorrendo nas operações de estádio desde o retorno do público, os clubes acordaram em consultar a CBF sobre a regra para visitantes. Uma medida de antecipação visando à melhor organização, pois havia a informação extra oficial de que tal medida de permissão de visitantes estava sendo cogitada. Tanto assim que, uma vez consultada, a CBF informou que a volta dos visitantes será permitida já na próxima rodada. Portanto, absolutamente de acordo com a boa relação institucional dos clubes que dividem a gestão do Maracanã, há dois anos, com muito sucesso".