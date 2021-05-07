Clássico eletrizante! Palmeiras vence o Santos, segue vivo e elimina o rival do Paulistão

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2021, o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 2 no Allianz Parque e acabou com qualquer chance de classificação do rival para o mata-mata do Paulistão. Viña, Willian e Lucas Esteves marcaram para o Verdão, enquanto Kaio Jorge, duas vezes, descontou para o Peixe.
Na última rodada da fase de grupos do Paulistão, os comandados de Abel Ferreira irão encarar a Ponte Preta e precisam de um tropeço do Novorizontino contra o Corinthians. Já a equipe de Marcelo Fernandes tentará evitar o rebaixamento inédito em duelo direto contra o São Bento.
VERDÃO ELÉTRICO
A partida começou em ritmo acelerado, e ambas equipes tinham espaços para atacar e trabalhar as jogadas. Aos 4 minutos, Kaio Jorge recebeu na direita, foi até a linha de fundo e cruzou. Gabriel Pirani chegou batendo de direita, mas Weverton agarrou.
No lance seguinte, o Palmeiras respondeu com uma ótima chance. Giovani recebeu na direita, cortou dois marcadores e foi avançado da ponta para o meio. A zaga santista abriu e ele ficou livre para bater, mas chutou para fora.
Três minutos se passaram e o Verdão abriu o placar. Gustavo Scarpa recebeu na direita, driblou Luan Peres e deu cruzamento na medida para Viña, que sozinho, completou de cabeça para o gol.
RESPOSTA RÁPIDA DO PEIXE
O Santos conseguiu a reação aos 13 minutos. Do campo de defesa, Jean Mota deu ótimo lançamento para Marinho. O camisa 11 dominou de peito, tirando Viña do lance. Ele cruzou para a área, onde Kaio Jorge dominou e bateu no canto,
Após o empate, a equipe visitante adiantou a marcação e chegou com perigo ao gol. Gustavo Scarpa vacilou e foi desarmado, a bola ficou com Pirani, que chutou por cima da meta de Weverton.
WILLIAN NÃO PERDOA E MARINHO LESIONADO
O Verdão, que controlava mais a posse de bola, mas não conseguia transformar em chances de gol, retomou a liderança na bola parada. Scarpa cobrou escanteio na primeira trave, Willian antecipou Kaiky e deu um toque leve de cabeça. João Paulo se jogou, mas não evitou que a bola entrasse.
O Peixe ficou muito perto de empatar novamente a partida, mas parou em Weverton. Gabriel Pirani recebeu na meia-lua e bateu colocado. O camisa 21 se esticou e conseguiu fazer a defesa.
Aos 40 minutos, os visitantes sofreram uma baixa de peso. Marinho sofreu uma lesão na coxa esquerda e foi substituído por Ângelo.
RAIO SANTISTA ATACA NOVAMENTE
O Santos voltou para o segundo tempo mais ligado e voltou a empatar a partida. Em escanteio, Wesley puxou Kaio Jorge na área. Luiz Flavio de Oliveira assinalou penalidade máxima. Após checagem do VAR, Kaio Jorge converteu a cobrança.
O Peixe, que só tinha a vitória para seguir sonhando com a classificação, quase virou a partida. Lucas Braga recebeu pela esquerda, passou por Zé Rafael e cruzou para a entrada da área. Marcos Leonardo chegou chapando, e a bola carimbou a trave.
DEDO DO MISTER ABEL
O empate não servia para nenhuma das equipes, que adotavam posturas ofensivas. Abel Ferreira, aos 30 minutos, fez uma mudança tripla, colocando Danilo, Lucas Esteves e Rafael Elias. E as alterações surtiram efeito imediato.
Com 32 minutos, Zé Rafael inverteu ótima bola para Viña. O uruguaio avançou e cruzou rasteiro no primeiro pau. Rafael Elias furou, mas Esteves apareceu e completou sozinho para as redes.
Nos últimos dez minutos da partida, o Santos se lançou ao ataque em busca da virada, mas a equipe pecou perto do gol e saiu derrotada do Allianz Parque.
FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 3 X 2 SANTOS - CAMPEONATO PAULISTA 2021
Data: 6 de Maio de 2021, quinta-feiraHorário: 21h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São PauloÁrbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Ang RibeiroVAR: José Claudio Rocha Filho, Fabricio Porfirio de Moura e Carlos Augusto Nogueira Junior
GOLS: Matías Viña (7 ’1ºT) (1-0), Kaio Jorge (13 ’1ºT) (1-1); Willian (22 ’2ºT) (2-1); Kaio Jorge (7 ’2ºT) (2-2); Lucas Esteves (32 ’2ºT) (3-2)Cartões amarelos: Zé Rafael (PAL); Gabriel Pirani, Jean Mota, Lucas Braga e Kaiky (SAN)Cartão vermelho: -
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)Weverton, Mayke, Danilo Barbosa, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo (Danilo, 30/2ºT), Giovani, Zé Rafael (Zé Rafael, 38/2ºT), Gustavo Scarpa e Giovani (Lucas Esteves, 30/2ºT); Wesley (Rafael Elias, 31/2ºT) e Willian Bigode
SANTOS (Técnico: Marcelo Fernandes) João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jean Mota (Kevin Malthus, 20/2ºT), Vinícius Balieiro (Marcos Leonardo, 1/2ºT) e Gabriel Pirani (Renyer, 38/2ºT); Marinho (Ângelo, 41/1ºT), Kaio Jorge e Lucas Braga (Lucas Lourenço, 38/2ºT)