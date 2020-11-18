Citando atletas de UFC, STJD denuncia Felipe Melo, do Palmeiras, por chave de braço em adversário

Crédito: Reprodução/TV Globo

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Felipe Melo, do Palmeiras, na tarde desta quarta-feira (18), por uma chave de braço aplicada no atleta Léo Matos, do Vasco, durante partida disputada no último dia 08, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

O lance, considerado uma ‘agressão física’, pode ser enquadrado no artigo 254-A, cuja punição pode ser suspensão de quatro a 12 jogos. De acordo com o tribunal, o julgamento deve ocorrer na próxima semana. Em artigo publicado no site do STJD, foram anexadas falas de lutadores do UFC para embasar tecnicamente a denúncia:

“Parece que ele (Felipe Melo) sabe o que está fazendo, sim. (…) É um golpe efetivo pra caramba” (Glover Teixeira, atleta UFC).

“Se ele (Melo) dá mais alavanca pra frente, ele poderia ter quebrado o braço do outro jogador. O cara (Matos) deve estar com o cotovelo dolorido porque um pouquinho mais poderia arrebentar os ligamentos, ser uma lesão mais grave. Mas o reflexo foi muito bom” (Fabricio Werdum, atleta UFC).Na mesma partida em que ocorreu o lance em questão, Felipe Melo fraturou o tornozelo e o prazo de recuperação divulgado pelo Palmeiras é de três a quatro meses. Portanto, caso seja punido pelo STJD, o volante poderá cumprir a pena enquanto se recupera de sua lesão.Confira o artigo em que Felipe Melo pode ser enquadrado: