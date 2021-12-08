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Cirurgias de Rodrigo Caio, Vitinho e César são realizadas; saiba quando trio do Flamengo inicia recuperação

Os três jogadores do clube passaram por procedimentos cirúrgicos nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 21:23

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 21:23

O Flamengo informou que, nesta terça-feira, as cirurgias nos atletas Rodrigo Caio, Vitinho e César foram realizadas com sucesso. O trio - que passou por artroscopia nos respectivos joelhos direitos - tem a expectativa de receber alta do hospital nesta quarta, e iniciar a fisioterapia já na próxima sexta-feira, dia 11.Os três atletas foram operados pelo Dr. Max Ramos, com supervisão do Dr. Márcio Tannure, médido do Flamengo. De acordo com o clube, César e Vitinho fizeram uma artroscopia de reparo no menisco medial do joelho direito. Eles e Rodrigo Caio farão parte da recuperação durante o período de férias do elenco.
O Flamengo não informou previsão de recuperação dos jogadores citados.
Crédito: RodrigoCaiofoiumdosatletasquepassouporcirurgianestaterça-feira(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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