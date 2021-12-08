Cirurgias de Rodrigo Caio, Vitinho e César são realizadas; saiba quando trio do Flamengo inicia recuperação

O Flamengo informou que, nesta terça-feira, as cirurgias nos atletas Rodrigo Caio, Vitinho e César foram realizadas com sucesso. O trio - que passou por artroscopia nos respectivos joelhos direitos - tem a expectativa de receber alta do hospital nesta quarta, e iniciar a fisioterapia já na próxima sexta-feira, dia 11.Os três atletas foram operados pelo Dr. Max Ramos, com supervisão do Dr. Márcio Tannure, médido do Flamengo. De acordo com o clube, César e Vitinho fizeram uma artroscopia de reparo no menisco medial do joelho direito. Eles e Rodrigo Caio farão parte da recuperação durante o período de férias do elenco.