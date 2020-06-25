Cirurgia na vesícula é bem-sucedida e Luxemburgo deve ter alta nesta sexta

Foi bem-sucedida a cirurgia para retirada da vesícula de Vanderlei Luxemburgo, realizada na manhã desta quinta-feira, no Hospital São Luiz. A expectativa é de que o técnico receba alta nesta sexta-feira, com a possibilidade de retornar aos trabalhos presenciais no Palmeiras na semana que vem.
O próprio treinador anunciou que passaria pela operação, em vídeo que publicou no seu Instagram. Luxemburgo teve uma crise na vesícula na semana passada, queixando-se de muita dor, e a primeira recomendação foi de cirurgia. Fez uma consulta para ter uma segunda opinião, do médico Alexander Morrell, que reforçou a necessidade da retirada do órgão e foi o responsável por realizar o procedimento nesta manhã.E MAIS:No fim de 2º mês de salário reduzido, Verdão atualiza elencoCom Dudu, elenco faz testes físicos e exames para COVID-19Jailson desabafa sobre pandemia: 'Estou morrendo de medo'Gómez já fez teste para COVID-19 e se apresenta nesta quintaApesar da crise na vesícula na última quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo esteve presente no primeiro dia de testes do Palmeiras nos campos da Academia de Futebol, na última terça-feira. Mas, assim como Antônio Mello, coordenador de preparação física, recebendo um acompanhamento particular.
A preocupação com os dois é por conta de um trecho da resolução do Governo de São Paulo, que aponta que "profissionais com idade a partir de 60 anos ou portadores de doenças crônicas não devem participar dos treinamentos". O clube entendeu que é uma recomendação e, como considera Luxemburgo (68 anos de idade) e Antônio Mello (72) fundamentais, optou por um monitoramento em ambos, que passaram por testes de detecção da COVID-19.
Vanderlei Luxemburgo e Antônio Mello fazem parte do restrito grupo de pessoas liberadas para circular nas dependências da Academia. Há apenas profissionais considerados essenciais, sem imprensa. Todos seguem diretrizes compiladas em um manual de boas práticas elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube com profissionais do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital Sírio Libanês. E MAIS: