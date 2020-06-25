Cirurgia na vesícula é bem-sucedida e Luxemburgo deve ter alta nesta sexta

Crédito: Agência Palmeiras

Foi bem-sucedida a cirurgia para retirada da vesícula de Vanderlei Luxemburgo, realizada na manhã desta quinta-feira, no Hospital São Luiz. A expectativa é de que o técnico receba alta nesta sexta-feira, com a possibilidade de retornar aos trabalhos presenciais no Palmeiras na semana que vem.

O próprio treinador anunciou que passaria pela operação, em vídeo que publicou no seu Instagram. Luxemburgo teve uma crise na vesícula na semana passada, queixando-se de muita dor, e a primeira recomendação foi de cirurgia. Fez uma consulta para ter uma segunda opinião, do médico Alexander Morrell, que reforçou a necessidade da retirada do órgão e foi o responsável por realizar o procedimento nesta manhã.E MAIS:No fim de 2º mês de salário reduzido, Verdão atualiza elencoCom Dudu, elenco faz testes físicos e exames para COVID-19Jailson desabafa sobre pandemia: 'Estou morrendo de medo'Gómez já fez teste para COVID-19 e se apresenta nesta quintaApesar da crise na vesícula na última quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo esteve presente no primeiro dia de testes do Palmeiras nos campos da Academia de Futebol, na última terça-feira. Mas, assim como Antônio Mello, coordenador de preparação física, recebendo um acompanhamento particular.

A preocupação com os dois é por conta de um trecho da resolução do Governo de São Paulo, que aponta que "profissionais com idade a partir de 60 anos ou portadores de doenças crônicas não devem participar dos treinamentos". O clube entendeu que é uma recomendação e, como considera Luxemburgo (68 anos de idade) e Antônio Mello (72) fundamentais, optou por um monitoramento em ambos, que passaram por testes de detecção da COVID-19.