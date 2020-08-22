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Cirurgia de Guerrero no joelho é bem-sucedida, informa Internacional

Clube preferiu não estabelecer com exatidão o prazo para que o centroavante peruano esteja totalmente reabilitado de lesão no ligamento cruzado do joelho direito...

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 17:41
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O primeiro passo para a reabilitação do atacante peruano Paolo Guerrero em relação a sua grave lesão no joelho direito foi dado na última sexta-feira (21) onde o atleta passou por um procedimento cirúrgico realizado no Rio de Janeiro.
Nele, Guerrero fez a reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, área afetada pelo choque com o lateral-esquerdo Igor Julião no jogo frente ao Fluminense. Nesse momento, ocorrido já na etapa complementar aos 21 minutos, ele ficou caído no gramado e precisou ser removido de maca sentindo fortes dores.
Agora, a ideia do Inter é fazer com que ele fique de repouso por alguns dias em casa para, posteriormente, iniciar a fisioterapia utilizando as instalações do clube visando o fortalecimento muscular.
Assim como no anúncio do Departamento Médico em relação a sua lesão, o Inter prefere não especificar uma data para o retorno do jogador. Contudo, pelo contexto da contusão, o tempo estimado para que ele volte a ser opção está cotado entre quatro a seis meses, o tirando de combate do restante de 2020.

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