Cirurgia de Guerrero no joelho é bem-sucedida, informa Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O primeiro passo para a reabilitação do atacante peruano Paolo Guerrero em relação a sua grave lesão no joelho direito foi dado na última sexta-feira (21) onde o atleta passou por um procedimento cirúrgico realizado no Rio de Janeiro.

Nele, Guerrero fez a reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, área afetada pelo choque com o lateral-esquerdo Igor Julião no jogo frente ao Fluminense. Nesse momento, ocorrido já na etapa complementar aos 21 minutos, ele ficou caído no gramado e precisou ser removido de maca sentindo fortes dores.

Agora, a ideia do Inter é fazer com que ele fique de repouso por alguns dias em casa para, posteriormente, iniciar a fisioterapia utilizando as instalações do clube visando o fortalecimento muscular.