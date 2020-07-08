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futebol

'Cincum'? Flamengo enfrenta o Flu atrás do quinto título com Jorge Jesus

Diante do Fluminense, o Rubro-Negro pode conquistar a Taça Rio e, consequentemente, ser campeão do Carioca nesta quarta, o que seria o quinto título desde a contratação do Mister...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 09:30

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 09:30

Crédito: Alxandre Vidal / Flamengo
Depois do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2019, e da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, no primeiro trimestre deste ano, o time do Flamengo busca, a partir desta quarta-feira, o quinto título sob o comando de Jorge Jesus. Uma vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, dará ao Rubro-Negro o troféu do Carioca ao vencer os dois turnos do Campeonato Estadual.
A partida desta quarta, às 21h30, é pela decisão da Taça Rio. Caso o Tricolor se saia melhor, forçará mais dois clássicos pela final do Carioca. O elenco do Fla pretende resolver logo a questão e prega respeito ao Flu. Ao mesmo tempo, a expectativa se volta novamente para o futuro do Mister, alvo do Benfica (POR).
- Clássico não tem favorito. Eles não fizeram gols ainda, mas amanhã pode ser. Tomara que não faça porque ainda não sofremos desde a volta. Clássico é diferente. Vamos entrar para jogar o que fazemos nos treinos - afirmou Bruno Henrique, em entrevista remota no Ninho do Urubu, antes de complementar:
- É uma decisão particular do Mister. A gente sabe que o futebol envolve muitas coisas. Ele é o nosso comandante, a gente quer que fique - finalizou o atacante.

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