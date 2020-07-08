'Cincum'? Flamengo enfrenta o Flu atrás do quinto título com Jorge Jesus

Crédito: Alxandre Vidal / Flamengo

Depois do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2019, e da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, no primeiro trimestre deste ano, o time do Flamengo busca, a partir desta quarta-feira, o quinto título sob o comando de Jorge Jesus. Uma vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, dará ao Rubro-Negro o troféu do Carioca ao vencer os dois turnos do Campeonato Estadual.

A partida desta quarta, às 21h30, é pela decisão da Taça Rio. Caso o Tricolor se saia melhor, forçará mais dois clássicos pela final do Carioca. O elenco do Fla pretende resolver logo a questão e prega respeito ao Flu. Ao mesmo tempo, a expectativa se volta novamente para o futuro do Mister, alvo do Benfica (POR).

- Clássico não tem favorito. Eles não fizeram gols ainda, mas amanhã pode ser. Tomara que não faça porque ainda não sofremos desde a volta. Clássico é diferente. Vamos entrar para jogar o que fazemos nos treinos - afirmou Bruno Henrique, em entrevista remota no Ninho do Urubu, antes de complementar: