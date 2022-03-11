Cinco titulares e três reservas: veja o balanço dos reforços do Fluminense para 2022

O Fluminense vive a melhor fase possível nesse início de temporada. Campeão da Taça Guanabara e com boa vantagem na terceira fase da Libertadores, o Tricolor aumentou o nível de cobrança para 2022. O motivo principal passa pelas contratações de peso feitas ao longo da última janela de transferências. Mesclando experiência, rodagem em competições internacionais e suprindo as principais necessidades do elenco, por enquanto as apostas se mostraram certeiras na maioria dos casos.Das oito novidades que chegaram às Laranjeiras entre dezembro, janeiro e fevereiro, cinco deles se tornaram titulares, um é reserva imediato, outro está lesionado e apenas um deles vem sendo muito pouco utilizado. Veja a seguir um balanço de cada um deles feito pelo LANCE!.

FELIPE MELO

Provavelmente o jogador que mais rápido ganhou a torcida. Aos sons de "ruf ruf" toda vez que toca na bola, faz um desarme ou participa de alguma confusão, Felipe Melo se consolidou com facilidade no Fluminense. Atuando como terceiro zagueiro e variando para volante ao longo dos jogos, ele é um dos destaques desse início de temporada e incontestável até o momento. Falhou na única derrota, para o Bangu, mas só isso. É uma das peças fundamentais do esquema de Abel Braga e fez oito jogos, começando sete.

WILLIAN BIGODE

É titular com Abel, mas tem sido frequentemente contestado pela torcida, especialmente pelas ótimas atuações de Jhon Arias, que entraria em seu setor. No entanto, é importante taticamente no atual Fluminense. Marcou dois gols e deu uma assistência em 12 partidas. Mesmo que perca a vaga no time, pode ser importante ao longo da temporada pela versatilidade. Com John Kennedy ainda em recuperação de lesão e Fred em tratamento para retornar, o Flu ficou sem um centroavante, por exemplo, papel que o camisa 17 pode fazer.MARIO PINEIDA

Reserva imediato de Abel Braga. Iniciou o ano como titular, mas se machucou e acabou perdendo a vaga na direita, inicialmente para Samuel Xavier e agora para Calegari. Na esquerda, é a primeira opção no lugar de Cristiano e os dois chegaram até a jogar juntos contra o Olimpia na quarta-feira. Tem uma característica mais defensiva que o concorrente e bateu Marlon, atualmente lesionado, e Danilo Barcelos, que deixou o clube. Tem oito partidas e iniciou metade delas.

DAVID DUARTE

Chegou como reserva na zaga e foi utilizado como titular em duas partidas antes de se lesionar na terceira. Depois de Nino sentir no aquecimento, David Duarte iniciou o jogo diante do Nova Iguaçu, em 16 de fevereiro, mas ficou apenas 10 minutos em campo até se machucar. Ele está em transição do departamento médico, mas viu os concorrentes Luccas Claro e Manoel irem bem nesse período fora.

NATHAN

A cada partida vem ganhando seu espaço no coração da torcida, mas aos poucos. Começou mal e demorou a se adaptar ao futebol brasileiro, mas parece estar mais confortável. É beneficiado pelo esquema de Abel por ser um jogador mais ofensivo, mas ainda precisa melhorar nos cruzamentos. Mesmo assim, é titular absoluto pelo lado esquerdo e só foi reserva uma vez em nove jogos disputados.

GERMÁN CANO

"Chora vascaíno o sonho acabou, o Germán Cano é tricolor". A música entoada nas arquibancadas mostra como anda a relação entre o centroavante e a torcida do Fluminense. Chegou para ser reserva de Fred, mas logo mostrou que tinha totais condições de ser titular e ameaçar o camisa 9, que começou mal a temporada. Decisivo nas partidas da Libertadores, ele soma seis gols nos 13 jogos disputados (todos abrindo o placar) e duas assistências.

FÁBIO

O goleiro falhou na vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, mas vem sendo um dos grandes nomes da temporada. Iniciou como reserva de Marcos Felipe e atuando apenas com o segundo time, mas ganhou a vaga de titular justamente no primeiro jogo da segunda fase da Libertadores, contra o Millonarios, quando foi essencial e defendeu um pênalti. Aos 41 anos, sofreu apenas dois gols em seis partidas.

O próximo jogo do Fluminense deve ser uma nova chance para quem é reserva mostrar serviço. Já campeão da Taça Guanabara, o Tricolor encerra o primeiro turno do Campeonato Carioca no sábado, contra o Boavista, às 16h. Depois disso, volta o foco para a Libertadores novamente. O próximo encontro com o Olimpia é na quarta-feira, dia 16, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida será novamente às 21h30 (de Brasília). Vale vaga na fase de grupos da competição continental.