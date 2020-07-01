Cinco motivos que reforçam a importância do jogo para o Flamengo nesta quarta

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Se engana quem pensa que o jogo desta quarta-feira, para o Flamengo, não valerá nada, uma vez que a equipe de Jorge Jesus já está classificada para as semifinais da Taça Rio. Marcado para as 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, o confronto diante do Boavista, uma reedição da final da Taça Guanabara, tem a sua importância por outros aspectos. E o LANCE! listou cinco deles.

> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Antes de apresentá-los, cabe destacar que o L! transmitirá a partida, válida pela 5ª e última rodada da fase de grupos do returno do Carioca, em tempo real.

Confira os cinco motivos abaixo:

HISTÓRIA VIA FLA TV Transmissão na FLA TV já está agendada (Foto: Reprodução / YouTube)Este duelo está cercado de expectativas muito por conta da possibilidade de ser o primeiro a ser transmitido com exclusividade pela FLA TV, com imagens, após imbróglio judicial com a Rede Globo. O "hype" é tamanho que o clube já agendou a transmissão, visando quebrar recordes de visualizações, e iniciou uma venda simbólica de ingressos - que não são obrigatórios para assistir ao jogo no canal oficial do Fla no YouTube. Os valores são 5, 10, 20 e 50 reais (veja como comprar aqui).E MAIS:Globo entra com recurso para impedir Fla de transmitir jogos Flamengo vê Justiça rejeitar pedido da Globo para impedir transmissãoTOPO DA TABELA GERALPara encurtar o Carioca: Flamengo se garante no topo se vencer (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)Sem contratempos para escalar a equipe, Jorge Jesus finalizou a preparação na última terça-feira. Líder isolado do Grupo A, com 12 pontos, o Flamengo vai para a derradeira partida da fase de grupos do returno de olho na classificação geral do Carioca. O Rubro-Negro está no topo da tabela, com 25 pontos, um a mais que o Fluminense, que enfrenta o Macaé nesta quinta-feira.

Os jogos da rodada final da Taça Rio são os últimos a contar pontos. E, caso confirme o primeiro lugar geral, o Flamengo pode conquistar o título Carioca de forma antecipada, se for o campeão da Taça Rio, dia 8. Cabe lembrar que o Fla já faturou a Taça Guanabara, em fevereiro, diante do próprio Boavista.E MAIS:VÍDEO: veja imagens da preparação do Fla para encarar o BoavistaFlamengo encerra preparação para enfrentar o BoavistaFlamengo x Boavista: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesINVENCIBILIDADE DE JESUS EM JOGOJesus não sabe o que é perder em 2020 (Foto: Alexandre Vidal /CRF)Nesta temporada, Jorge Jesus ainda não sabe o que é ser derrotado. Em 13 jogos sob o seu comando, somando Carioca, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu 12 vezes e empatou uma.

Portanto, ainda mais agora diante de uma equipe que já endureceu o Rubro-Negro recentemente, o Mister tem uma ótima oportunidade para seguir imbatível na temporada - e 100% quanto ao Estadual, já que o único resultado que não o triunfo ocorreu diante do Independiente Del Valle, pela Recopa.HOJE TEM? ARTILHARIA DE GABIGOLGabigol: média de um gol por jogo em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/CRF)Pode não ter torcida no estádio, mas o fato é que todo flamenguista, em dia de jogo, tem em mente um mantra: "Hoje tem Gabigol". O camisa 9 do Flamengo está confirmado para o jogo desta noite e, com isso, terá a chance de se isolar ainda mais na artilharia do Campeonato Carioca. Atualmente, ele está com oito gols, um a mais que João Carlos, do Volta Redonda.

Nesta temporada, Gabigol já soma 11 gols em 11 partidas. A cada duelo é uma nova chance para o goleador se tornar mais ídolo da torcida. E ele tem feito isso constantemente.

O ENTROSAMENTO DO 'TIME IDEAL'Fla irá com força máxima para o jogo (Foto: Alexandre Vidal/CRF)Pela segunda vez no ano, Jorge Jesus terá a oportunidade de escalar o "time ideal", de acordo com o elenco atual. Diante do Bangu, com todos os jogadores à disposição, o português consolidou Léo Pereira na zaga e, nas demais vagas, pôs a campo as outras dez peças que o torcedor sabe de cor e salteado.