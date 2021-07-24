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futebol

Cinco coisas para prestar atenção na estreia de Lisca pelo Vasco

Retorno da defesa antes considerada ideal, comportamento do treinador e possibilidades ofensivas são questões para a partida contra o Guarani, neste sábado à noite...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 11:45
Crédito: Lisca foi contratado no início da semana, e foi apresentado na última sexta-feira (Vitor Brügger/Vasco
O técnico Lisca começa sua trajetória no Vasco neste sábado. Ele substitui Marcelo Cabo, demitido na última segunda-feira. Só que o novo comandante teve somente o treino desta sexta-feira, então a quantidade de mudanças nas equipe não deverá ser muita.- Tática: Devido ao pouco tempo entre um jogo e outro e ao pouco tempo que Lisca tem de clube, é improvável que haja grandes mudanças na equipe. Mas é provável que o treinador cobre marcação apertada durante todo o jogo.
- Defesa: O Vasco vinha numa crescente defensiva nos últimos jogos até tomar dois gols do CSA. Sem a justificativa do campo encharcado, veremos como o Vasco - com toda a linha de defesa à disposição - vai se comportar.
-> Confira a a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Criação: Não é segredo que o setor ofensivo - fora Cano - é um drama da equipe. Veremos se o novo treinador vai conseguir aumentar o volume de chances de gol já no primeiro desafio.
- Comportamento: Independentemente do resultado, de Lisca sempre vale esperar uma declaração diferente ou um gestual chamativo. Antes, durante e/ou depois da partida.
- Morato: autor do gol contra o Náutico, jogou pouco tempo contra o CSA. Será que vai ganhar minutos neste sábado?

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