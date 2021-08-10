Cinco coisas do Vasco para prestar atenção contra o Vila Nova

Crédito: Após superar o Vitória, o Vasco vai tentar embalar contra o Vila Nova (Rafael Ribeiro / Vasco

Diante do Vila Nova, nesta terça-feira, o Vasco vai tentar a segunda vitória seguida. Só que o time que vai entrar em campo tem mais a ser reparado do que somente o resultado. Confira abaixo.- Vida sem Cano: é óbvio que o principal drama a ser observado no time do Vasco desta terça-feira é o funcionamento ofensivo da equipe sem Cano. Seja Daniel Amorim ou outro o substituto, o poder de fogo, em tese, diminui.

- Defesa: diante do Vitória, o Cruz-Maltino passou incólume pela primeira vez em um mês. A ver se, num campo em melhor condição, um rival com o mesmo potencial - 11 gols marcados na Série B - consegue ser feliz.

- Consistência: tem sido um grande problema do Vasco na temporada. Principalmente os jogadores mais jovens têm sofrido com a irregularidade.

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- Opções de Lisca: o técnico do Vasco afirmou que as opções por Miranda e Sarrafiore, diante do Vitória, nos respectivos lugares de Ernando e Marquinhos Gabriel foram por questões físicas. Porém, com as atuações dos titulares da última partida, a tendência é que eles sejam mantidos por méritos técnicos.