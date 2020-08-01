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futebol

Cícero e técnico do sub-20 do Botafogo estão com Covid-19

Assessoria de imprensa do Alvinegro confirma que volante será baixa contra o Fluminense neste sábado. Sem Marcos Soares, equipe sub-20 foi comandada pelo auxiliar...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 17:18

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 17:18

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma baixa para o confronto da equipe principal com o Fluminense na Taça Gerson e Didi. Por meio de sua assessoria de imprensa, o clube anunciou que o volante Cícero testou positivo para o novo coronavírus.
O jogador de 35 anos já está de quarentena, afastado do restante do elenco. Cícero está bem e assintomático, recebendo assistência do departamento médico do Alvinegro e atendendo o protocolo médico necessário.
O Alvinegro teve um desfalque também na equipe sub-20. O técnico Marcos Soares também testou positivo para Covid-19 e, segundo o clube, está bem e assintomático, recebendo o suporte dos médicos do Glorioso.
Coube ao auxiliar Thiago de Camillis comandar a equipe sub-20 no empate em 1 a 1 do Botafogo com o Fluminense, pela preliminar da Taça Gerson e Didi.
Na semana passada, o Botafogo teve outro jogador diagnosticado com Covid-19: o atacante Luis Henrique.

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