Cícero e técnico do sub-20 do Botafogo estão com Covid-19

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá uma baixa para o confronto da equipe principal com o Fluminense na Taça Gerson e Didi. Por meio de sua assessoria de imprensa, o clube anunciou que o volante Cícero testou positivo para o novo coronavírus.

O jogador de 35 anos já está de quarentena, afastado do restante do elenco. Cícero está bem e assintomático, recebendo assistência do departamento médico do Alvinegro e atendendo o protocolo médico necessário.

O Alvinegro teve um desfalque também na equipe sub-20. O técnico Marcos Soares também testou positivo para Covid-19 e, segundo o clube, está bem e assintomático, recebendo o suporte dos médicos do Glorioso.

Coube ao auxiliar Thiago de Camillis comandar a equipe sub-20 no empate em 1 a 1 do Botafogo com o Fluminense, pela preliminar da Taça Gerson e Didi.