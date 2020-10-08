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futebol

Cícero e mais: Botafogo reintegra afastados ao elenco

Por ordem de Túlio Lustosa, meio-campista, Helerson e Lucas Campos, antes afastados, voltarão a treinar com Bruno Lazaroni no Nilton Santos a partir desta sexta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 12:33

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:33

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A semana do Botafogo será marcada por três caras novas, mas já conhecidas por pessoas do dia a dia alvinegro. Por ordem de Túlio Lustosa, diretor de futebol, o clube de General Severiano vai reintegrar Cícero, Helerson e Lucas Campos ao elenco principal.
Os três já são esperados nas atividades comandadas por Bruno Lazaroni nesta sexta-feira. O dirigente entende que não há motivo para ter atletas encostados e que a competitvidade pode fazer bem aos jogadores que entram nas partidas com regularidade. A notícia foi dada primeiramente pelo “Canal Fabiano Bandeira” é confirmada pelo LANCE!.
Dos três, Cícero é o que teve maior participação no time principal do Botafogo. O meio-campista foi afastado no mês passado - junto de Ruan Renato e Danilo Barcelos -, mas o Botafogo continuava arcando com os vencimentos do atleta, com contrato até dezembro. O alto salário, vale ressaltar, foi o motivo pelo qual o clube buscou uma rescisão.
Mesmo com o retorno de Cícero, a busca do Botafogo por um volante no mercado não vai parar. A diretoria do Alvinegro procura um jogador para o setor com um maior foco defensivo, que possa ajudar na contenção e no combate aos adversários. Atletas da Série B são avaliados.
Lucas Campos quase foi ao Santa Cruz na negociação que trouxe Warley ao Botafogo, mas a transferência melou. Helerson, por sua vez, foi afastado porque foi visto furando a quarentena ainda quando as competições estavam paralisadas.

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