Cícero como 'líbero' é a novidade do Botafogo no retorno do futebol

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O conturbado retorno do Botafogo ao Campeonato Carioca ficou marcado pelas manifestações ao movimento "Vidas Negras Importam" e à situação de coronavírus no país. Quando a bola rolou, outro fator chamou a atenção: os novos posicionamentos dos jogadores na equipe escalada por Paulo Autuori. O resultado foi satisfatório: goleada por 6 a 2 na Cabofriense e segunda posição do Grupo A da Taça Rio.

Por cima, um esquema com três zagueiros parecia a grande novidade de Autuori na volta do futebol, com Cícero recuado a Benevenuto e Ruan Renato na linha de defesa. Na prática, uma variação tática de esquemas que variavam nos momentos ofensivos e defensivos, mas sempre a partir do movimento do natural volante.

Cícero era, de fato, um zagueiro. Quando a Portuguesa atacava, ele ajudava a primeira linha de defesa e formava um conjunto de três jogadores, com Luiz Fernando e Danilo Barcelos fechando como alas. A partir do momento que o Botafogo recuperava a bola, o camisa 8 avançava e se juntava à linha de Keisuke Honda, ajudando na distribuição de jogadas.Cícero: ações na defesa e no meio (Foto: Reprodução/Footstats)Os dois foram as cabeças pensantes do time do Botafogo. O brasileiro acertou 64 passes e o japonês 61 - primeiro e segundo na partida, respectivamente, no quesito -, totalizando pouco mais de 11% de toda a posse de bola que o clube de General Severiano teve durante a partida. Praticamente todas as jogadas começavam nos pés dos dois.

Cícero, por aparecer de trás, não tinha uma marcação individual, o que acontecia com Honda, sempre com um volante por perto. Com os dois atletas cuidando da criação, Bruno Nazário e Luís Henrique ficaram liberados para atacarem sem grandes preocupações - ambos marcaram gols e deram assistências para outros companheiros.

A questão negativa envolvendo o esquema do Botafogo foi a cobertura de ataques pela lateral. Com uma transição defensiva ainda não tão rápida, a Cabofriense teve algumas jogadas em situação de mano a mano nas laterais do campo - pela direita, inclusive, saiu o cruzamento do primeiro gol da equipe de Cabo Frio na partida. Com a entrada de Fernando, um lateral de ofício, o Alvinegro conseguiu controlar, em partes, o problema de posicionamento.