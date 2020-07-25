futebol

Cianorte e Coritiba abrem a série semifinal do Paranaense

Cianorte e Coxa medem forças neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Albino Turbay...
Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:34

Crédito: Reprodução: Twitter Coritiba
Neste domingo, Cianorte e Coritiba abrem a série semifinal do Campeonato Paranaense, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Albino Turbay, em Cianorte.Primeira Fase
Este será o segundo duelo entre os clubes na temporada. Na fase de classificação, o Coxa recebeu o Cianorte no Couto Pereira e conseguiu uma vitória por 2 a 0.
Mata-Mata
Dono da melhor campanha, o Coritiba despachou o Paraná nas quartas de final com duas vitórias. O Cianorte conseguiu reverter a vantagem do Operário e avançou na raça.
O duelo
Apesar do favoritismo, o técnico Eduardo Barroca prefere manter o elenco com os pés no chão e sabe que precisa voltar para o Couto Pereira com um bom resultado.
Já o Cianorte aposta no conhecimento do Albino Turbay para tentar complicar a vida do Coxa e sonhar com uma vaga na decisão.
Prováveis Escalações:
CIANORTE: Bruno Pianissolla; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli (Everton Bala) e Zé Vitor; França, Lucão e Buba. Técnico: João Burse.
CORITIBA: Wilson; Patrick, Sabino, Rhodolfo e William Matheus; Nathan Silva, Gabriel, Thiago Lopes e Rafinha; Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

