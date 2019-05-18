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Chuva na Grande Vitória adia abertura oficial da Taça das Comunidades

Cerimônia que ocorreria neste domingo (19), no estádio Engenheiro Araripe foi transferido para o próximo domingo (26)

Publicado em 

18 mai 2019 às 19:10

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 19:10

Por conta das fortes chuvas que causaram alagamentos por toda a Grande Vitória, a cerimônia de abertura da Taça das Comunidades, que aconteceria neste domingo (19), foi adiada. O evento será no próximo domingo (26), às 8h30, no estádio Engenheiro Alencar Araripe, em Jardim América, Cariacica.
O Araripe receberia neste domingo (19) a abertura da Taça das Comunidades, mas o evento foi adiado devido às chuvas Crédito: Vitor Jubini
No campeonato, serão 40 times das 40 comunidades selecionadas divididos em oito grupos e que se enfrentarão durante mais de um mês. O sorteio das equipes que disputarão o campeonato foi realizado no último dia 6, no Auditório da Rede Gazeta. Na mesma ocasião foi realizada a entrega dos kits com os uniformes (camisa, short e meião) para os atletas das comunidades participantes.
Com a finalidade de integrar e despertar o espírito esportivo nos bairros da Grande Vitória, a Taça surgiu da parceria entre a EDP, a Rede Gazeta e a Central das Comunidades (CDC).
PROGRAMAÇÃO
Cerimônia de abertura – 26/05
Complemento da primeira rodada – 01/06
Grupo A e B - Barra do Jucu - manhã
Grupo C e D - Nova Rosa da Penha - tarde
Grupo E e F - Andorinhas - manhã
Grupo G e H - Taquara - tarde
 
Segunda rodada – 02/06
Grupo A e B - Normília - manhã
Grupo C e D - Porto de Santana - tarde
Grupo E e F - São Pedro - tarde
Grupo G e H - Planalto Serrano - manhã
Terceira rodada - 08/06
Grupo A e B - Santa Rita - manhã
Grupo C e D - Nova Rosa da Penha - tarde
Grupo E e F - Andorinhas - manhã
Grupo G e H - Taquara - tarde

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