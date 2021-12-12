Chuva forte causa adiamento das finais do Campeonato Carioca de beach soccer; Vasco está nas duas

O Vasco poderia ganhar dois títulos neste domingo, mas as partidas foram adiadas. A organização do Campeonato Carioca de beach soccer optou por postergar os jogos decisivos da competição, que aconteceriam a partir do final desta tarde por conta da chuva forte que caiu sobre o Rio.Os jogos chegaram a ser adiados em uma hora, mas a remarcação, agora de dia, ainda não foi definida. Na Arena Copacabana, o time masculino do Vasco vai encarar o Flamengo. Já a equipe feminina do cruz-maltino vai pegar o Boavista.