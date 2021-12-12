Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chuva forte causa adiamento das finais do Campeonato Carioca de beach soccer; Vasco está nas duas
futebol

Chuva forte causa adiamento das finais do Campeonato Carioca de beach soccer; Vasco está nas duas

Arena Copacabana sofreu com a tempestade que caiu sobre o Rio de Janeiro na tarde deste domingo. Duelo do time masculino é contra o Flamengo e o do feminino diante do Boavista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 18:11

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 18:11

O Vasco poderia ganhar dois títulos neste domingo, mas as partidas foram adiadas. A organização do Campeonato Carioca de beach soccer optou por postergar os jogos decisivos da competição, que aconteceriam a partir do final desta tarde por conta da chuva forte que caiu sobre o Rio.Os jogos chegaram a ser adiados em uma hora, mas a remarcação, agora de dia, ainda não foi definida. Na Arena Copacabana, o time masculino do Vasco vai encarar o Flamengo. Já a equipe feminina do cruz-maltino vai pegar o Boavista.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O time masculino do Vasco na modalidade, conhecido como Trem Bala da Areia, se orgulha de ser o primeiro campeão mundial. O título foi conquistado em 2011.
Crédito: BokinhaéumdosdestaquesdotimemasculinodebeachsoccerdoVasco(Instagram/Mundialito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados