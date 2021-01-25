futebol

Christiane Lessa é a nova técnica das Sereias da Vila

Ex-jogadora assume a vaga aberta com a saída de Guilherme Giudice na última semana...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:36

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O Santos anunciou nesta segunda-feira Christiane Lessa como a nova técnica das Sereias da Vila. A treinadora comandará a equipe feminina na temporada de 2021. O Peixe passou por uma reformulação neste início de ano, demitiu a antiga comissão técnica e o gerente de futebol. As Sereias devem se apresentar na próxima segunda (1).- Sou conhecida como Coach Lessa. Estou feliz demais com essa oportunidade em dirigir um dos clubes de maior história no futebol feminino brasileiro. Todo mundo conhece as Sereias da Vila lá fora e vamos em busca de recolocar esse nome no topo - comentou a nova técnica das Sereias.Ex-jogadora, Lessa iniciou oficialmente a carreira como treinadora em 2017, comandando a equipe sub-20 do Washington Spirit (NWSL). No ano seguinte, treinou o sub-20 do Shandong, da China, e foi auxiliar no Avaldness, da Noruega, na sequência. Já em 2019, ela treinou o Sky Blue e logo depois se tornou a 1ª mulher a ser auxiliar técnica de um time masculino de futebol na liga americana profissional, o Atlanta Soccer Club. Na última temporada, a treinadora retornou ao Brasil após quase 20 anos para comandar o Foz Cataratas no Brasileirão Feminino A2.O Peixe já renovou com as goleiras Michelle e Camila Gomes, as zagueiras Tayla e Day Silva, a lateral Fê Palermo, as meias Brena, Erikinha, Bia Menezes e Rita Bove, e as atacantes Thaisinha, Amanda Gutierres, Maria Dias, Ketlen e Cristiane, além da chegada do coordenador de futebol feminino Amauri Nascimento. Nicole Marussi, Analuyza, Luana, Sassá, Gi Fernandes e Laura Valverde assinaram o primeiro contrato profissional com o clube.

