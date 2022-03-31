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futebol

Chororô? Vice do Palmeiras reclama de pênalti e diz que resultado teve interferência direta do árbitro

'O que aconteceu aqui hoje precisava de uma posição dura', diz Paulo Buosi...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 01:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 01:15
O São Paulo venceu por 3 a 1 o Palmeiras na noite desta quarta-feira (30), no Morumbi, e abriu boa vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Nos vestiários após a partida, a reclamação palmeirense foi grande pelo lance do primeiro gol são-paulino, onde o VAR apontou pênalti após suposto toque de mão de Marcos Rocha dentro da área, o que motivou até mesmo o vice-presidente alviverde, Paulo Buosi, a dar a cara para se queixar de Douglas Marques das Flores.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: Gómez(PalmeirasdisputabolacomCallerinojogodestanoite,noMorumbi(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net)

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