Chororô? Vice do Palmeiras reclama de pênalti e diz que resultado teve interferência direta do árbitro

O São Paulo venceu por 3 a 1 o Palmeiras na noite desta quarta-feira (30), no Morumbi, e abriu boa vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Nos vestiários após a partida, a reclamação palmeirense foi grande pelo lance do primeiro gol são-paulino, onde o VAR apontou pênalti após suposto toque de mão de Marcos Rocha dentro da área, o que motivou até mesmo o vice-presidente alviverde, Paulo Buosi, a dar a cara para se queixar de Douglas Marques das Flores.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!