Choque-Rei na semifinal da Copinha terá apenas torcedores do São Paulo; veja preços e como comprar ingressos!

A semifinal entre São Paulo e Palmeiras, que acontece neste sábado (22), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior terá apenas torcedores do Tricolor em Barueri, onde a bola rola às 19h.

O motivo da torcida única está previsto no regulamento, que determina que clássicos entre os grandes clubes do estado seja disputado sem a presença de visitantes. O São Paulo, em razão da melhor campanha no torneio, terá direito a jogar diante de sua torcida.

Os bilhetes serão vendidos com preço de R$ 30 a R$ 40, exclusivamente na internet, através do site ingressosfpf.soudaliga.com.br.

Os dois times estão invictos, mas o Verdão empatou uma das partidas, enquanto o Tricolor venceu todas. O vencedor disputará a final no dia 25.