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Choque-Rei na semifinal da Copinha terá apenas torcedores do São Paulo; veja preços e como comprar ingressos!

Confronto será no sábado (22), às 19h, na Arena Barueri; ingressos custarão de R$ 30 a R$ 40...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 18:34

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 18:34

A semifinal entre São Paulo e Palmeiras, que acontece neste sábado (22), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior terá apenas torcedores do Tricolor em Barueri, onde a bola rola às 19h.
O motivo da torcida única está previsto no regulamento, que determina que clássicos entre os grandes clubes do estado seja disputado sem a presença de visitantes. O São Paulo, em razão da melhor campanha no torneio, terá direito a jogar diante de sua torcida.
Os bilhetes serão vendidos com preço de R$ 30 a R$ 40, exclusivamente na internet, através do site ingressosfpf.soudaliga.com.br.
Os dois times estão invictos, mas o Verdão empatou uma das partidas, enquanto o Tricolor venceu todas. O vencedor disputará a final no dia 25.
Crédito: Choque-Reiestámarcadoparasábado(22(RubensChiri/Saopaulofc.net)

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