'Chiqueiro pegou fogo', diz Abel sobre torcida do Palmeiras em Dérbi

O técnico Abel Ferreira elegeu a torcida como a principal responsável pela vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Corinthians na noite desta quinta-feira (17), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.- Hoje o chiqueiro pegou fogo. Quando subi as escadas senti que a atmosfera estava incrível. Não deixaram de cantar e nos puxar nem quando sofremos o gol. Não estava dando nem para ouvir o apito do árbitro.

Na entrevista após a partida, o comandante português enalteceu os 39.511 torcedores palmeirenses que cravaram o maior público de sua arena até aqui no ano. E aproveitou para 'cornetar' o pênalti marcado de Murilo em cima de Róger Guedes que definiu o gol corintiano, apenas o segundo sofrido pelo Verdão até aqui no Estadual.

- Hoje eu queria dedicar essa vitória aos nossos torcedores. A todos eles, sem exceção. Hoje realmente todos fomos um. Hoje o chiqueiro pegou fogo. Senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Já que exigem que a equipe mantenha essa atitude, o que interessa para a família palmeirense é que estejamos todos juntos, a equipe, a direção e os torcedores. Hoje vocês foram o 12º jogador que nos empurrou, mesmo sofrendo um pênalti que na minha opinião não é pênalti.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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