  • Chelsea x Zenit: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League
Chelsea x Zenit: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Atual campeão da Champions League, Chelsea recebe Zenit no Stamford Bridge em confronto de equipes invictas na temporada...
LanceNet

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 13:19

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O Chelsea, atual campeão da Champions League, fará a sua estreia na competição nesta temporada contra o Zenit. O confronto ocorrerá nesta terça-feira, em Stamford Bridge, na cidade de Londres, e terá início às 16h (de Brasília).Veja a tabela da Champions
Após conquistar o título da Champions League, o Chelsea conseguiu Romelu Lukaku como um grande reforço de peso para o seu ataque. A equipe inglesa está invicta na temporada, e já faturou o título da Supercopa da Uefa contra o Villarreal.
O Zenit também chega ao confronto contra o Chelsea invicto, e faz uma temporada muito positiva em 2021/2022. A equipe russa conquistou a Supercopa Russa, venceu cinco jogos na Liga Russa e empatou outras duas partidas.FICHA TÉCNICACHELSEA x ZENIT - Champions League
Data e horário: 14/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Bartosz Frankowski (POL)Assistentes: Marcin Boniek (POL) e Jakub Winkler (POL)Onde assistir: Space e HBO Max
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kovacic, Jorginho e Alonso; Mount, Havertz e Lukaku.
Desfalques: Pulisic (lesionado).
ZENIT (Treinador: Sergej Semak)Kritsyuk; Sutormin, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Barrios e Wendel; Dzyuba e Azmoun.
Desfalques: Ozdoev (lesionado)

