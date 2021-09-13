Chelsea x Zenit: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

O Chelsea, atual campeão da Champions League, fará a sua estreia na competição nesta temporada contra o Zenit. O confronto ocorrerá nesta terça-feira, em Stamford Bridge, na cidade de Londres, e terá início às 16h (de Brasília).Veja a tabela da Champions
Após conquistar o título da Champions League, o Chelsea conseguiu Romelu Lukaku como um grande reforço de peso para o seu ataque. A equipe inglesa está invicta na temporada, e já faturou o título da Supercopa da Uefa contra o Villarreal.
O Zenit também chega ao confronto contra o Chelsea invicto, e faz uma temporada muito positiva em 2021/2022. A equipe russa conquistou a Supercopa Russa, venceu cinco jogos na Liga Russa e empatou outras duas partidas.FICHA TÉCNICACHELSEA x ZENIT - Champions League
Data e horário: 14/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Bartosz Frankowski (POL)Assistentes: Marcin Boniek (POL) e Jakub Winkler (POL)Onde assistir: Space e HBO Max
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kovacic, Jorginho e Alonso; Mount, Havertz e Lukaku.
Desfalques: Pulisic (lesionado).
ZENIT (Treinador: Sergej Semak)Kritsyuk; Sutormin, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Barrios e Wendel; Dzyuba e Azmoun.
Desfalques: Ozdoev (lesionado)