Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Chelsea recebe o Liverpool neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. O Chelsea vive um momento turbulento após três empates nos últimos quatro jogos do Campeonato Inglês, enquanto os Reds sofrem com casos de Covid-19 no elenco para encarar o vice-líder da competição.SEDE POR VITÓRIA- Agora as coisas parecem mais duras, difíceis e complicadas. Esse é um dos dias que temos que estar bem preparados. O fato de estarmos em uma situação difícil não vai mudar com uma vitória. Mas nós daremos tudo para derrotar o Liverpool e vamos lutar - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
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PROBLEMAS COM COVID-19O Liverpool não poderá contar com Jurgen Klopp na beira do gramado e três jogadores do elenco por conta da Covid-19. Além disso, os Reds contaram com os retornos aos treinamentos nesta semana de Van Dijk, Fabinho, Curtis Jones e Thiago Alcântara, embora este ainda não esteja disponível para o jogo em Londres.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Liverpool
Data e horário: 2/1/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Chalobah e Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kante e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku
Desfalques: Reece James, Ben Chilwell, Thiago SIlva, Ruben Loftus-Cheek e Andreas Christensen (machucados). Timo Werner (Covid-19)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Henderson, Fabinho e Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota e Mane
Desfalques: Takumi Minamino, Thiago Alcantara, Nat Phillips, Adrian, Divock Origi e Harvey Elliott (machucados). Andy Robertson (suspenso)