Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Chelsea recebe o Liverpool neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. O Chelsea vive um momento turbulento após três empates nos últimos quatro jogos do Campeonato Inglês, enquanto os Reds sofrem com casos de Covid-19 no elenco para encarar o vice-líder da competição.SEDE POR VITÓRIA- Agora as coisas parecem mais duras, difíceis e complicadas. Esse é um dos dias que temos que estar bem preparados. O fato de estarmos em uma situação difícil não vai mudar com uma vitória. Mas nós daremos tudo para derrotar o Liverpool e vamos lutar - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.