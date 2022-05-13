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futebol

Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações da final da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste sábado, pela decisão do torneio mais antigo da história do futebol. Blues têm oito títulos, enquanto Reds têm sete conquistas...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:07
Chegou o dia de uma das datas mais especiais do futebol inglês: a final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, no tradicional Estádio de Wembley, Chelsea e Liverpool medem forças em busca do troféu do torneio mais antigo do esporte. A bola rola às 12h45 (de Brasília).CHELSEAEm busca de seu nono título na história da Copa da Inglaterra, o Chelsea tenta se vingar da derrota nos pênaltis na final da Copa da Liga Inglesa, em fevereiro. Nas semifinais, os Blues eliminaram o Crystal Palace.
+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo
LIVERPOOLCom sete títulos conquistados na FA Cup, o Liverpool tenta empatar no número de conquistas com o Chelsea. Ainda vivo na Premier League, os Reds, porém, também já miram a final da Champions League, contra o Real Madrid, no dia 28. Nas semifinais, a equipe eliminou o Manchester City.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueFICHA TÉCNICA
Chelsea x LiverpoolFA Cup - Copa da InglaterraFinal​Data e horário: 14/05/2022, às 12h45 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Dan Cook e Edward SmartTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Loftus-Cheek e Marcos Alonso; Mason Mount, Kai Havertz (Pulisic) e Lukaku.
Desfalques: Chilwell e Callum Hudson-Odoi (lesionados); Kovacic e Kanté (dúvidas).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté (Matip), Van Dijk e Robertson; Keïta, Henderson e Thiago Alcântara; Salah, Sadio Mane e Luis Díaz.
Desfalques: Fabinho (lesionado).
Crédito: ChelseaeLiverpoolseenfrentaramnafinaldaCopadaLigaInglesa,emfevereiro(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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