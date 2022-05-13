Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações da final da Copa da Inglaterra

Chegou o dia de uma das datas mais especiais do futebol inglês: a final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, no tradicional Estádio de Wembley, Chelsea e Liverpool medem forças em busca do troféu do torneio mais antigo do esporte. A bola rola às 12h45 (de Brasília).CHELSEAEm busca de seu nono título na história da Copa da Inglaterra, o Chelsea tenta se vingar da derrota nos pênaltis na final da Copa da Liga Inglesa, em fevereiro. Nas semifinais, os Blues eliminaram o Crystal Palace.

+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo

LIVERPOOLCom sete títulos conquistados na FA Cup, o Liverpool tenta empatar no número de conquistas com o Chelsea. Ainda vivo na Premier League, os Reds, porém, também já miram a final da Champions League, contra o Real Madrid, no dia 28. Nas semifinais, a equipe eliminou o Manchester City.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueFICHA TÉCNICA

Chelsea x LiverpoolFA Cup - Copa da InglaterraFinal​Data e horário: 14/05/2022, às 12h45 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Dan Cook e Edward SmartTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Loftus-Cheek e Marcos Alonso; Mason Mount, Kai Havertz (Pulisic) e Lukaku.

Desfalques: Chilwell e Callum Hudson-Odoi (lesionados); Kovacic e Kanté (dúvidas).

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté (Matip), Van Dijk e Robertson; Keïta, Henderson e Thiago Alcântara; Salah, Sadio Mane e Luis Díaz.

Desfalques: Fabinho (lesionado).