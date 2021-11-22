Chelsea x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

O Chelsea recebe a Juventus pela 5ª rodada do Grupo H da Champions League nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). O clube inglês ocupa a 2ª colocação com nove pontos conquistados, enquanto os italianos tem 100% de aproveitamento e o duelo vale a liderança da chave.FALA, TUCHEL- Em primeiro lugar, nós fazemos o que fazemos quando jogamos futebol. Nós tentamos vencer e isso não vai mudar. Se no final do jogo o placar estiver empatado, não permitirei que Mendy vá a área do adversário, pois não colocarei nossa classificação em risco. Mas até lá, vamos faser de tudo para vencer a partida - disse o técnico do Chelsea
> Veja a tabela da Champions League
FALA, ALLEGRI- Sem o Lukaku, o Chelsea é uma equipe mais rápida e teremos que defender de outra forma. Nós precisamos melhorar no ataque, pois criamos muitas oportunidades, mas desperdiçamos muitas chances. O ataque está marcando menos gols do que o esperado, mas tenho certeza de que vamos melhorar - ressaltou o comandante da Juventus.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Juventus
Data e horário: 23/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Rudiger, Christensen e Thiago Silva; James, Jorginho, Kanté e Alonso; Hudson-Odoi e Mount; Werner
Desfalques: Kai Havertz e Mateo Kovacic (machucados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Locatelli e Rabiot; Morata e Chiesa
Desfalques: Danilo, GIorgio Chiellini, De Sciglio e Federico Bernardeschi (machucados)